大稻埕街頭藝人表演區將恢復 預計7月開放申請

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大稻埕碼頭貨櫃市集已成為台北市重點觀光區，每年更舉辦煙火秀吸引民眾前往，但是街頭藝人卻無法在裡面展演，議員表示大稻埕卡拉ok業者20多家且音量之大，沒道理不能恢復街頭藝人展演，文化局表示，目前正在盤點地點可行性，將於6月初辦會勘，順利的話預計7月可開放申請。

國民黨台北市議員陳炳甫表示，大稻埕碼頭是北市熱鬧新興地區，現在晚上有一些卡拉ok業者藉由收費唱歌、泡茶屬於灰色地帶，現場勘查共有20多家都在唱歌，每個場次都很近，為了不被隔壁場影響，都會故意調大聲把聲音蓋過去，其實已經是噪音了，當初為了噪音否決街頭藝人表演權利，可見現況已經不存在了，非法的卡拉ok都在唱歌，有證照的街頭藝人不能去，邏輯上不合理。

文化局表示，2014年原設有街頭藝人展演點但是2018年遭附近鄰居陳情，召開協調會後決定關閉，現在狀況跟當年不一樣，卡拉ok這樣的狀況都可以，街頭藝人聲量不會比他們大，的確可以重新考量，會先跟管理機關水利處協商，地點上目前有一些灰色地帶，需要有公權力的展現，才不會讓街頭藝人不知所措。

文化局長蔡詩萍表示，基於文化局職責，當然希望為街頭藝人開創表演空間，一個城市到了某些時段，能夠看到街頭藝人在這裡做各種表演，是一個城市文化很棒的展現，會全力配合，正與水利處盤點大稻埕碼頭設置街頭藝人表演區地點可行性，6月初將辦理現場會勘，如與在地協調順利，預計7月可開放申請。

國民黨台北市議員游淑慧表示，除了大稻埕碼頭，近期水利處新規劃關渡碼頭貨櫃市集希望也能一併規畫，市府最大政策目標是活化台北市淡水河岸的利用，過去都不能用水利用地，好不容易突破法令，才有現在的貨櫃市集碼頭，對於文化局來說重要工作是幫街頭藝人找到更多展演區，除了場地受限不行外，原則上都可以規畫成表演區，讓台北處處都是街頭藝人表演圈。