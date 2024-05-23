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《半導體》加密貨幣需求俏 創意Q2營收拚增

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【時報記者王逸芯台北報導】創意(3443)受惠加密貨幣開案需求增加，可望帶動第二季NRE(委託設計)收入，法人樂觀預估，創意第二季營收成長1~2成。就2024年來說，創意主要來動能來自美系客戶以及其他客戶新品量產。

近期加密貨幣開案需求佳，創意現在手上共有3個案子，將帶動第二季NRE營收；ASIC(客製化晶片)則因SSD復甦緩慢，能見度不明。毛利率部份，創意第二季因預計NRE佔營收比重增加，毛利率將較第一季增加，營業利益率亦將較第一季增加幾個百分點，法人預估，創意第二季單季營收有機會挑戰成長1~2成，每股獲利將超越6元。

創意日前股東會，董事長曾繁城才指出，儘管總經情勢仍不佳、消費型電子仍有雜音，然整體仍將有所成長。創意看好受惠AI、HPC(高速傳輸)熱潮、新興應用不減，營運長期成長動能無虞。

在AI趨勢下，創意獲點名為AI含金量相當高的個股，在AI大行其道下，創意長期趨勢看好。創意主要是提供SoC(系統單晶片)設計代工服務為主，雖有自有IP，但非公司的營運重點，創意重著在NRE和Turnkey(量產)，大部份客戶為系統客戶，從開發到量產一起合作，客戶黏著度高，創意營收和毛利率也較同業穩定。就2024年來說，創意主要來動能來自美系客戶以及其他客戶新品量產。

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