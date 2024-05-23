輝達晶片用途＋1 抵押融資75億美元也沒問題

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輝達的GPU一直為市場競逐，即便它所費不貲，但為了不想在AI的賽道上落後，科技巨頭無不砸下重金，只不過這對新創公司來講的負擔就很大了，所幸華爾街研究出另一個融資方式，就是拿輝達的晶片來當抵押品借錢。

華爾街日報報導，由輝達支持的人工智慧初創公司CoreWeave宣布完成新一輪融資，向黑石、凱雷、貝萊德等投資者貸款了75億美元，這是有史以來規模最大的私募債融資交易之一，而該案的抵押品就是該公司所擁有的輝達晶片。

CoreWeave在拿到資金後，將向輝達買更多的晶片，建造更多的數據中心，提供市場上更多的算力。

CoreWeave並不是唯一一家以其庫存晶片為抵押借款的公司，自去年AI熱潮興起以來，至少有三筆類似的交易，累計募集的金額逾100億美元。

不過，想以晶片貸款的代價不低，據參與上述交易的人員透露，像CoreWeave此類交易的利率遠高於銀行貸款或公司債券，約在低兩位數百分比的範圍內。高利率也反映出資人對這筆借款所承擔的風險。

對於CoreWeave這類拿晶片借款的公司來講，這種方法算是權宜之計，一旦財務狀況能夠穩定，就不必要採取如此高風險的籌資方式。熟悉CoreWeave財務狀況的人士透露，該公司預計明年的利息、稅項、折舊、攤銷前收益（EBITDA）將達到50億美元。