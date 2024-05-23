台北小巨蛋看表演或運動賽事 入住六福居秀票根、房價現抵一千元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

搶攻夏日旅行商機，鄰近中山百貨商圈的六福居公寓式酒店，即日起至8月31日推出「探索午茶」住房專案，每房每晚5,499元起，除入住18坪都會景觀套房外，可獲得素有網美聖地的「smith＆hsu現代茶館」英式酥餅午茶組兌換券兩張，旅客直接享有知名午茶經典商品。此外因應小巨蛋近期有各種精彩表演活動，六福居同步推出「小巨蛋票根優惠」住房專案，入住期間前往小巨蛋觀賞表演或賽事，並出示票根即可現抵房價一千元，享住房優惠價4,999元起。

「smith＆hsu現代茶館南京東路店」與六福居距離不到一分鐘，空間主打漂浮茶屋與特色司康雲造型非常吸睛，除了象徵在空中享用下午茶，整體設計採自然生活學概念，在城市空間中引入自然意象，為風格獨特的質感空間，並點綴花藝設計豐富空間的生機感，是時下旅客爭相造訪的熱門午茶店家、更享有全台第一名司康美譽。

六福居「探索午茶」住房專案內含招牌經典午茶組合，包含英式酥餅司康兩個、英國傳統鮮奶油或英國經典果醬與飲品杯茶三選一，彈性提供外帶或內用，讓旅客可隨心選擇。此外旅客於入住期間亦可享有六福居交誼廳Happy Hour禮遇，暢飲台灣特色啤酒、飲料、輕食等，讓來到六福居的旅客，在探索中山區之際能感受夏日午茶的美好旅途感受。

六福居位處於台北市時尚與生活品味樞紐的中山區，同時亦坐落台北捷運松山新店線上，搭乘捷運前往「小巨蛋」只需5分鐘，小巨蛋除了提供體育競賽之外，經常舉辦頒獎典禮、演唱會等大型文藝活動，為臺灣娛樂業界的指標場所之一。5月起小巨蛋大咖演唱會及海外藝人演唱會接連登場，不只海外歌手日本藝人「宇多田光」來台演唱會、 韓團SUPER JUNIOR等等，華語音樂圈也有許多大咖，下半年準備開唱的，從張學友、林志炫、劉德華到男團Energy、Ozone等接力登場，頒獎典禮包括《2024 hito 流行音樂獎頒獎典禮》，賽事活動則有《2024CTC 世界盃國際標準舞公開賽》，到年底的各大展演精彩可期。

※ 禁止酒駕．飲酒過量．有害健康