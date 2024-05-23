探索與創新-文化大學跨域學習打造無人機神秘之旅

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文化大學培育跨領域人才，商學院國際貿易學系與工學院電機工程學系攜手舉辦長榮航空移地教學活動，此次活動是由勞動部就業學程計畫中的「遙控無人機管理與機電操作」與「ESG創新發展人才培育」所啟動，探索航空領域的安全管理與創新理念，為學生帶來一場跨領域的學習盛宴。

移地教學中，學生深入了解航空公司的安全管理系統及經營理念，涵蓋氣象雷達、空中避撞系統、地障警告系統等多個重要項目。透過實際操作飛行資料紀錄器等設備，更深入了解遙控無人機管理的重要性，以及企業在培育創新人才時所面臨的挑戰。此外，課程中邀請專業資深的機長、飛行員與教官分享他們的寶貴經驗，討論了遙控無人機管理的最佳實踐和企業永續經營的策略。

商學院盧文民院長表示，這樣的課程讓學生能夠建構完善的飛行安全與管理制度，深入了解企業各領域的工作，並學會系統性地管理安全相關工作，以確保風險的可控性，進而建立企業永續發展的政策與制度，應對淨零與氣候變遷等挑戰，形塑出優質的企業永續文化。

國際貿易學系田寒光主任說，透過實地教學，學生得以迅速了解航空公司的飛航安全與經營創新，實際操作飛行資料紀錄器、體驗模擬機操作等，對於學生來說是一次難得的學習體驗。

而電機工程學系王明浩主任則認為：透過場域轉換，能夠讓電機系學生更深入了解機電操作的部分，包括RDS所偵測無人機的位置，以及自動追蹤與指令反制等技術，進一步推動遙控無人機管理的發展。

協同主持人高于歡助理教授表示，學生很喜歡移地學習，課程中的回饋與互動可以激發出學生更多的學習探索慾望，文化大學一直積極培育ESG創新發展相關人才，透過多元化的學習方式，提升學習動機與效果，未來將會更多融入ESG創新理念，培養學生的社會責任感，讓他們在畢業後更具競爭力。