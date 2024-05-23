投資台灣再添3家 奇鼎科技擬投資6億新竹擴廠

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投資台灣事務所今天通過3家中小企業擴大投資台灣，包含奇鼎科技、永翊食品和永覲工業，其中精密設備製造商奇鼎科技規劃投資新台幣6億元，在新竹擴建廠房。根據統計，投資台灣三大方案至今已吸引1487家企業，投資額超過2.27兆元。

奇鼎科技專注於發展半導體及光電產業的黃光製程環境監控與循環經濟應用，客戶包含世界前10大半導體製造廠與封裝測試廠。經濟部表示，奇鼎科技繼108年申請中小方案建廠投資後，現因訂單需求不斷上升，規劃投資6億元，在新竹鳳山工業區廠區旁擴建二期廠房，預期可新增90個就業機會。

看好伴手禮委外生產的商機，永翊食品決定從事休閒食品與節令伴手禮的原廠委託製造（OEM）、設計生產（ODM）專業代工服務，規劃招聘43名員工，投入超過8000萬元，於南投南崗工業區廠區設置自動化智能生產線，採用低碳節能設備並進行數位化管理，逐步邁向創立自有品牌之路。

為了解決煉鋼廠冶煉製程剩餘的副產物高爐石，永覲工業投入研發高爐石資源的循環利用，成為亞洲首家水淬爐石專業研磨廠，生產低碳高值化爐石粉與高爐水泥，可部份取代水泥使用及用於地質改良，提高工程品質並減少開採天然礦產。

經濟部表示，永覲工業繼109年申請中小方案後，規劃再提高產量及效能，這次將投資3.5億元於高雄廠建置產線，採用低碳排智能設備，建構全設備聯網、及時監控系統與行動控制台，並將製程熱能回收使用，落實節能減碳。

根據經濟部最新統計，「投資台灣三大方案」已吸引1487家企業，投資額超過2兆2777億元，預估創造15萬1836個就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已通過987家企業，投資額約4642億元，帶來3萬6314個就業機會，後續尚有19家企業排隊待審。