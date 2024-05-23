立院交通委員會苗栗會勘3條道路 政次陳彥伯允諾改善

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立法院交通委員會23日應苗栗縣山線立委邱鎮軍要求，邀請交通部官員赴苗栗縣會勘3個道路改善工程案，包括南庄鄉苗124乙線、後龍鎮苗33線及泰安鄉苗62線等路段，交通部政次陳彥伯當場同意支持苗124乙線、苗33線的拓寬案，泰安鄉苗62線則先做落石分析，再研議改善方式。

由苗栗縣三灣鄉通往南庄鄉的苗124乙線，是慢城南庄對外交通觀光的重要命脈全線道路由台三線銜接至苗124線為止，多數路段路幅都已經過改善，唯獨剩田美堰至7.1公里處路幅非常狹小，加上又有多處彎道，是苗栗縣長鍾東錦當選應允南庄鄉親要改善的交通工程，鍾東錦不僅在上任後就安排首個縣長會勘行程，並且請新當選的山線立委邱鎮軍全力向交通部及公路局爭取預算。

立院交通委員會23日應邱鎮軍要求，安排交通部次長陳彥伯、公路總局長陳文瑞率隊赴苗栗縣視察南庄鄉等3處重要道路拓寬及改善工程，包括苗栗縣長鍾東錦、南庄鄉長羅春蓮、苗栗縣議會副議長張淑芬、議員徐功凡、鄭聚然、楊文昌、劉美蘭、蕭詠萱助理及鄉民代表、村長等都親自到場關切，希望能獲得中央更多的經費補助。

23日會勘重點包括「南庄鄉124乙線6K＋100~7K＋090道路拓寬工程」、「苗栗縣泰安鄉苗62線（1K＋656~10K＋500）道路拓寬改善工程（第一期）─苗62線5K＋660~6K＋463及南北岸跨越橋道路改善工程」、「後龍鎮苗33線1K＋400~3K＋000拓寬改善工程」等三處。

立委邱鎮軍表示，這3處工程都是重要觀光道路，都因為道路狹窄，導致經常發生車禍，亟需拓寬改善，由於總工程費高達14億元以上，再加上苗栗縣政府財政困難，希望新政府上台後，能同意補助全部工程預算。

鍾東錦表示，苗124乙線是外縣市通往南庄鄉老街的主要道路，全段幾乎都是12M寬道路，只有6K＋100~7K＋080處為6至8M寬，機慢車道與汽車道匯流、彎道多加上有上下坡視距不足，經常發生事故，影響來往人車安全。另外，苗62線沿汶水溪而行，是泰安溫泉區及前山居民唯一聯外道路，但沿線時常發生落石災害及道路寬度不足等問題，嚴重影響當地居民通勤安全及降低遊客觀光意願，都急需改善。

鍾東錦指出，另外苗33線是苗栗縣後龍鎮縣級風景區好望角重要聯外道路，因現有道路路寬過於狹窄，阻礙當地觀光發展。在縣府整合後龍好望角到通霄白沙屯拱天宮觀光資源規劃「白沙聖域．天空之丘」計畫，為提高往來車輛及行人安全，促進地方觀光產業發展及避免行車影響當地交通秩序，亟需解決此交通瓶頸。

交通部次長陳彥伯表示，原則上中央會全力協助地方改善這3處交通道路工程，其中南庄鄉124乙與後龍鎮苗33線拓寬改善案，基本上已經過公路總局中區養護工程分局審議，希望縣府儘快完成苗33線計畫修正，讓兩案能同時在公路局六月中旬的生活圈道路審查會完成審議。至於苗62線拓寬及改善工程，主要確保落實路段安全，但還有許多執行程序面要完備，包括是否需要封路施工、是否需要蓋南北岸銜接橋等問題尚待討論研議。公路總局長陳文瑞表示，瞭解苗栗財困問題，因此建議部分工程提報中央災害搶救工程經費，可全額由中央支付，以減輕地方經費。