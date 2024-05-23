發明N95口罩核心技術 蔡秉燚談心路歷程加碼曝驚人成就

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台北科技大學近日邀請到N95口罩核心技術發明人、美國田納西大學榮譽教授蔡秉燚，主講「N95核心技術開發與蔡老的心路歷程」，分享他動腦思考同時動手操作的傳奇故事，吸引逾1600位師生同仁參與。

蔡秉燚出身自台中清水農家，從台北工專習得手腦並用的技能後，先於紡織工業研究中心為工業局做全國紡織業的品質管制計畫，學到一套認證規範的管理體系，日後應用於申請N95口罩技術。

外界耳聞蔡秉燚在美國攻讀博士班時狂修了500個學分，他「加碼」自我剖析，從1980年代參與熔噴不織布製程的研發開始，三十多年來一路苦心研發改良相關技術，「一共發表500篇論文、獲得15個專利，技術轉移到全球五大洲三十多家公司，擔任過一百多家公司顧問，走遍50個國家、更蓋了500個出入境章，接受過世界50多家媒體採訪。我一直忙著，不是在工作的路上，就是在路上工作。」

1992年成功開發電量加靜電技術（N95技術前身）後，1996年台海危機之際，蔡秉燚應母校系邀請，回到北科大擔任客座教授一年，可見得他對母校栽培的感念，同時對恩師的諾言相當重視。

北科大副校長楊重光表示，蔡秉燚博士是全球熔噴不織布製程的技術權威，自台中清水高中畢業後，進入台北工專就讀纖維工程科（分子系前身），後續歷經紡織工業研究中心（紡織產業綜合研究所前身）、染整廠等工作，隻身遠赴美國堪薩斯州立大學深造，取得博士學位後於田納西大學持續不懈研究。近年疫情嚴重時，帶領研發團隊共同研究出N95口罩淨化病毒的方法，守護第一線醫護人員與全球無數人民的健康福祉。