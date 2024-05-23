《國際產業》ASML攜荷當地大學 建無塵室攻半導體研究

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】艾司摩爾(ASML)和荷蘭的埃因霍芬理工大學(Eindhoven University of Technology)在周四表示，雙方已同意在未來十年投資總計1.8億歐元(約1.95億美元)，用於半導體研究。

艾司摩爾總部即位於荷蘭埃因霍芬市郊區的Veldhoven市。

艾司摩爾財務長Roger Dassen在宣佈該交易的聲明中說：「此次合作將增加我們產業急需的博士人才，並將提供與晶片產業和社會相關的科學見解」。「透過這項協議，我們將投資荷蘭的科學和培訓專家」。

該理工大學說，預計將斥資1億歐元，修建並運營一座先進的無塵室設施，在電漿物理學(plasma physics)、機械電子學(mechatronics)、光學和人工智慧等領域進行半導體相關研究。其中艾司摩爾將投資8000萬歐元，雙方合計為1.8億歐元。

埃因霍芬理工大學校長Robert-Jan Smits說，這是該校有史以來規模最大的合作關係，並將有助於鞏固埃因霍溫作為「半導體熱點」的重要性。

艾司摩爾一直在艱難地尋找機會，如何擴展業務。該公司還被問到，荷蘭的埃因霍芬地區的勞動力和其它基礎設施，是否足以滿足公司成長計畫。

荷蘭政府在今年3月表示，將斥資27億美元，展開「貝多芬計畫」，改善埃因霍芬周邊的道路、住房和電網，確保艾司摩爾不會將重要業務遷往海外。

今年4月，艾司摩爾與埃因霍芬市簽訂一項意向書，計劃在該市機場附近的未開發地區進行擴建，面積足以容納2萬名額外員工。