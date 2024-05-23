台新銀辦「中小企業創新論壇」 推動淨零減碳、加速數位轉型發展

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面對全球氣候變遷的挑戰，淨零、減碳刻不容緩，國際2050淨零碳排目標，攸關產業競爭力也關係到企業之永續發展。台新銀行22日與全國中小企業總會共同舉辦中小企業創新論壇，以「淨零變革 臺灣中小企業的關鍵行動」為題，邀請多位產、學界專家共同與談。

會中包括台經院副院長林欣吾、英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛、振躍精密滑軌董事長陳萬來、以及倍力資訊副總經理羅慶祖均出席，共同探討中小企業如何在碳的大時代下，掌握外部資源吸取經驗；從危機中翻轉成機遇；掌握適切的關鍵行動。

台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，台新銀行已連12年獲得經濟部頒發信保「金質獎」，績效備受中小企業及經濟部肯定。近年來台新以創新且成效卓著的綠色金融服務平台，並獲得國內外各項獎項。台新銀行將持續以實際行動力挺中小企業，推動淨零減碳、加速數位轉型發展，秉持「認真讓美好永續」的精神，致力成為中小企業的智慧好夥伴。

林欣吾以台經院為例，為中小企業推出「永續學院」網站，提供中小企業永續經營的知識與具體評估，協助中小企業評估淨零風險的影響發生機率與程度。針對中小企業淨零變革之關鍵行動建議，英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛指出，企業應以經濟、環境與社會績效來落實永續發展。

在產業領袖分享議題中，陳萬來以自身經驗指出，ESG已是衡量企業能力的新指標，節能更是台灣企業出口產品的必要競爭力，企業應當將危機化為轉機，與供應鏈攜手邁向永續。

而倍力資訊則表示，隨著全球努力達到2050的淨零排放目標，減少溫室氣體的排放變的日益重要，企業將面臨盤查的流程與困難點，使用碳管理工具已成趨勢，建議提早規劃，以實踐永續發展。

藉由舉辦「中小企業創新論壇」，台新銀行期盼推動中小企業跨出淨零碳排的國際化腳步，培養數位創新思維，並全面提升全球競爭實力。台新銀行未來將持續深耕減碳計畫，落實環境保護行動，與企業共同力行減碳及轉型，達成社會與企業永續的願景。