宏碁資訊：今年營運樂觀 中國子公司拚倍數成長

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宏碁旗下數位雲端服務商宏碁資訊今天參加櫃買市場業績發表會，財務長鄭和星說，隨著客戶積極導入生成式AI（人工智慧）應用，提升製程、後勤及服務效率，宏碁資訊提供服務的技術含量越來越高，對今年營運保持樂觀態度。

針對海外布局，鄭和星表示，中國子公司去年已經損平，今年營收有機會倍數成長、突破新台幣1億元，希望把中國的營運模式移轉到越南。目前越南有不少大型台商設廠，需要採購軟硬體，宏碁資訊已經接到許多客戶洽詢。

他說，今年4月微軟推出AI助理Copilot繁體中文版，可望加速企業客戶的採購意願，目前宏碁資訊已有超過50家不同規模客戶，購買不同數量試用。

宏碁資訊從2014年開始與微軟合作發展雲端服務。去年宏碁資訊在中國上海成立子公司，今年3月董事會通過在越南河內設立海外第2個據點。

鄭和星指出，疫情後客戶原本對雲端支出採取觀望態度，今年AI趨勢成形後，客戶積極度比去年更高，包括高科技產業、政府、傳產及金融客戶對雲端投入金額都提升。今年第1季宏碁資訊有新增客戶，加上原有客戶陸續採用雲端及新技術，帶動營收及獲利成長。

以智慧客服為例，鄭和星指出，有大型電商整合微軟Azure語音轉文字功能，由宏碁資訊AI加速器平台提供專屬的ChatGPT聊天機器人、NLP自然語言處理服務，協助客服人員分析並辨別售後客訴的重大性等級，可提升重大客訴案件的處理效率。

他說，宏碁資訊一直在擴編人力，目前不只軟體人才很缺，懂AI的人才更缺。各產業對於導入AI都有高度興趣。不過，宏碁資訊的優秀工程師到客戶端協助導入服務後，常被客戶挖角，不得不繼續培養人才。

宏碁資訊今年第1季合併營收新台幣21.7億元、年增2成，創歷年同期新高；稅後淨利1.4億元、年增近2成，每股盈餘3.45元，登上同期新高。