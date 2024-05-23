蔡慶龍｜受惠輝達？這檔深耕AI伺服器電源解決方案

輝達上季財報優於預期，還宣布1股拆10股計劃，尤其執行長黃仁勳提到Blackwell系列晶片會有更多成長，且將於第三季量產，預計下半年就會帶來非常多的營收，客戶第四季就可以在資料中心裝上這批新晶片，Blackwell晶片系統的特色是可以向上相容，這代表先前主流Hopper晶片電路、軟體，都可以直接應用。值得一提的是，昨天黃仁勳面帶笑容提到「在Blackwell後還會有另一款新晶片」又說「輝達推出產品節奏是一年一次」似乎就是在預告未來每一年都會有最新的晶片或平台會發布，AI將是一直持續進化，並且供不應求的強大產業，相關供應鏈當然持續有利多。

AI伺服器為了長時間維持強大運算需求，對電源供應需求上，除了功率容量大、轉換效率好之外，還需要便強大電源管理功能，用來動態功率調整，或是遠端電源管理，根據負載量能更快速調整伺服器的耗能，提高能源利用率來降低成本。光寶科（2301）在上月30日法說中，提到會持續開發AI伺服器電源解決方案，上看倍數成長空間，目前有5.5KW電源，33KW機櫃式電源，也在研究浸沒式、櫃式氣冷、櫃式液冷等等方案，預計在今年第三季就會把散熱方案交給北美客戶做驗證，接下來來也會繼續投入16KW產品，來因應AI伺服器需求，後續表現值得期待。

好的產業趨勢，都不會因為短暫利空而消失，今天台股似乎因為對岸演習，漲勢稍緩，但AI相關績優股卻有輝達老大哥加持，紛紛大漲表態，熟悉慶龍老師的一定知道，我的操盤核心理念，就是反市場操作，不管你未來有沒有要跟上我的腳步，我都誠心建議你一定要用這樣的理念下去操作，人多的地方風險一定比較高，這是不變的定律，只有戰勝操盤恐懼，低買高賣一檔賺完再換一檔，才能在這個市場，長長久久。

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