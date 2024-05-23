台股三本柱力撐台股創新高 法人：追價意願趨緩 獲利調節賣壓仍大

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外資買超166.83億元 三大法人5/23合計買超台股188.3億元

輝達財報表現亮眼，股價盤後上漲6％，激勵台股今（23）日早盤跳空逾百點開出，其中，台積電最高見到877元新高，不過，台股受到大陸軍演消息影響，指數一度翻黑下跌76點，所幸在台積電、鴻海、聯發科三大天王穩住軍心下，終場加權指數仍小漲55.6點、以21,607.43點作收，成交量為5,099億元；因大陸軍演，盤面上軍工股逆勢走強，觀光、營建族群則是嚇跌。

三大法人今日合計買超188.3億元，其中，外資大買166.83億元、投信買超23.45億元、自營商（自行買賣＋避險部分）小賣1.98億元。

法人表示，台股指數維持高檔，不過近日大盤量能萎縮，顯示追價意願趨緩，不過多方格局仍在，不過目前股價與均線的正乖離偏高，預期逢高獲利調節賣壓有機會在後續出現，因此，雖然台股仍偏多，但須留意追價風險。

選股方面，台股第一季財報已公布完畢，獲利展望佳或有利多題材個股，震盪整理後有望成為盤面主流。

（工商時報 數位編輯）

台積電一度衝877元新高價 台股收21,607點再創高

台積電早盤衝高，寫877元新高價，台股大盤雖受中共軍演消息影響，短暫震盪探低，隨後仍翻紅上漲，終場收在21607.43點，上漲55.6點，力守21600點之上，開盤、收盤均創台股歷史新高紀錄。

美國AI晶片大廠輝達（NVIDIA）財報優於預期，盤後股價勁揚逾6%，台股今天跳空開高上漲117點，來到歷史高點21668點，早盤漲勢收斂翻黑，下探21475.99點，震盪近200點。

台股終場指數收在21607.43點，上漲55.6點，漲幅0.26%，成交值至新台幣5098.69億元。電子股上漲0.94%，金融股下跌0.73%，櫃買指數收黑，下跌0.76%。

台積電今天早盤再寫877元新高價，盤中發揮撐盤效果，終場收在875元，上漲11元，漲幅1.27%；鴻海收漲2.37%、聯發科收漲1.69%。

受惠輝達財報報喜，相關AI供應鏈股價漲跌互見，機器人概念股所羅門大漲後，尾盤賣壓出籠收黑，終場下跌逾2%，散熱股奇鋐勁揚，收漲逾7%。廣達、技嘉、華碩等收黑。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股早盤受惠輝達財報激勵，早盤雖有中共軍演消息干擾，但台股反映有限，隨後仍翻紅激勵，預料後續電腦展話題有望延續台股熱度。

（中央社）

台積電抗亂流 台股收盤續攀21,607高峰

雖然大陸軍演，但護國神山台積電（2330）護體，指數早盤以21,668.84點再創新高，終場收在2,1607.43點，上漲55.6點，漲幅0.26％，成交金額5,098.69億元。

今天上市各大類股玻璃陶瓷類股漲幅最大，達3.68％，另外，權值三王收高，帶動半導體、其他電子類股分別上漲1.21％及1.67％。中國大陸軍演，軍工股的漢翔（2634）、雷虎（8033）、龍德造船（6753）、中光電（5371）都有所表現，指數普遍收高。

資深分析師簡伯儀指出，今天股價盤中持續改寫波段新高，日線的技術指標持續維持高檔鈍化走勢，雖然整體量能未能明顯放大，不過多方格局仍在，顯示短線趨勢仍對於多方有利；不過不可諱言，股價與均線的正乖離偏高，預期逢高獲利調節賣壓有機會在後續出現，因此，雖然台股仍偏多，但須留意追價風險。

櫃買指數今天偏弱，指數收在251.96點，下跌1.92點，跌幅0.76％，成交金額1351.6億元。營建、航運、觀光、綠能環保、電子通路跌幅相對較大，尤其營建股，跌幅達到3.75％。

（時報資訊）