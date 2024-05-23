地產支持政策齊發 推動陸股持續上漲

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近期大陸股市漲勢延續，主要反映投資人對於官方推出更多地產行業以及整體經濟支持政策的期待，其中4月30日中央政治局會議除了繼續強調用好超長期特別國債、加大實體經濟支持力度之外，針對地產行業更提出要「消化存量房產及優化增量住房」，投資人正面解讀大陸的政策變化。

5月17日的國務院政策例行吹風會，圍繞保交房和去庫存兩大主題再提出了多項近期最高力度的地產放鬆政策，其中最具突破性的政策是取消全國首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率下限。

過去各地取消房貸利率下限有各種各樣的限制（如連續三個月房價年增率、月增率下降），而且由於與貸款市場報價利率（LPR）綁定，近期利率的下行也較緩慢，部分城市房貸利率仍然高達近4％，這也導致很多購房人寧願選擇還房貸而不是借貸購房，而未來實現房貸利率市場化後，有望帶來核心城市價格預期以及購房需求的回穩。

同時，會議提出將全國首套、二套房最低首付比例分別下調5個百分點至15％、25％，達到有史以來最低的首付比例，中國人民銀行也將設立人民幣（下同）3,000億元保障性住房再貸款，利率1.75％，支持地方國企以合理價格收購已建成未出售商品房，大陸國務院副總理何立峰強調「在商品房庫存較多城市，政府可以酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房」。

大陸地產政策組合拳接連推出之下，雖然部分投資人對於政策的執行和有效性仍有疑慮，但考慮到市場前期對大陸地產行業展望已經相當悲觀，政策力度邊際上提振了股市情緒。後續將需要持續跟蹤相關政策執行狀況，包括中央是否加大財政政策力度，也要觀察在需求測房貸放鬆政策推出後，能否帶動核心城市房價及交易量企穩。

雖然近期地產政策的推出帶動市場對未來預期提升，但短期內大陸經濟數據表現仍較分化，一方面是出口及相關行業生產表現強勁，但另一方面在內需如商品和服務消費、製造業和基建投資等表現則相對平淡。

4月大陸工業增加值年增率為6.7％，高於前一月的4.5％。其中出口是生產的主要支撐，4月工業企業出口交貨值年增7.3％改善幅度較大，反映當前出口仍是產成品主要去向。4月大陸出口（以美元計價）年增1.5％，進口增長8.4％，表現明顯好於3月且均高於市場預期。出口主導下，如汽車、電子設備、運輸設備等相關行業的工業增加值增速居前，橡塑製品、紡織、金屬製品行業的生產增速也抬升較快。

4月社會消費品零售總額年增2.3％，增速較3月回落0.8個百分點。4月服務業生產指數年增3.5％也連續第二個月回落，除了因為去年同期基期較高，可能也有部分居民將長距離出行遊玩推遲至五一假期，使得假期經濟對4月服務生產貢獻相對有限。整體來看，大陸服務消費持續回落，拖累消費增速放緩。

投資端也仍較疲弱，4月固定資產投資完成額年增3.5％，低於3月的4.8％。其中地產、製造業和廣義基建投資均邊際走弱，1～4月累計年增率分別為-10.5％、9.3％和6％。製造業來看，雖然出口仍有一定支撐，但是由於大陸國內需求仍未明顯改善，加上原材料漲價，企業盈利空間收窄之下整體製造業擴產投資意願減弱。基建投資則受制於資金到位較慢，使得後續項目推進及建設速度也有所放緩。

由經濟數據來看，大陸經濟基本面已經接近底部，隨著地產政策持續加大力度托底，提振投資人對今年下半年到2025年大陸經濟的預期，也進一步推升市場風險偏好，中長期來看大陸股市有望開始穩步上行，短期內則可先關注7月政治局會議地產及財政政策的力度及延續性。

文／群益中國金采平衡基金經理人王柏強