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百貨「粽」星雲集 海港直送黑鮪粽、星級飯店粽折扣開搶

  • 中時即時 朱世凱
大葉高島屋首推端午APP線上購，6月2日前刷大葉高島屋聯名卡館內滿1200元贈APP專屬200元券。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）
大葉高島屋首推端午APP線上購，6月2日前刷大葉高島屋聯名卡館內滿1200元贈APP專屬200元券。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

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端午節將至，百貨推出粽品特輯，京站線上線下標榜購買享回饋，6月10日推「粽夏食光」特別企劃，使用shopback導購回饋2％，使用Line購物導購則回饋0.5％；大葉高島屋首次推「大葉高島屋APP線上購」，輕鬆預購星級飯店粽，指定時間內部份商品還享早鳥7折起優惠。

京站備貨萬顆南、北、素食端午粽，主打品項包括以往開賣不久即完售的信維市場人氣美味湖州粽「四喜肉粽」，5款招牌肉粽，其中排骨粽以及鮮肉蛋黃粽總是上架不到5天就完售，本次京站較以往增加備貨，排骨粽 （5入）375元、鮮肉蛋黃粽 （5入）400元，其他還有鮮肉粽 （5入）350元等；屏東華得水產主打漁港直送帶來多款生猛高級海鮮製成的肉粽，包含特級干貝，大目鮪魚腹肉，南部粽做法，鹹香油亮的糯米飯，東港LV鮪魚腹肉干貝粽5粒組，899元；特級干貝加上鰻魚的東港蒲燒鰻魚干貝粽5粒組，999元。

京站也推台北遠東香格里拉飯店的多款特色美粽，由香宮與上海醉月樓廚藝團隊精心製作，京站販售醉月四喜禮盒（醉月四喜粽＊3＋紫米奶皇流沙粽＊2），988元；南北香粽禮袋（松露上海菜飯粽＊2＋五福粽＊2＋紫米奶黃流沙粽＊1），1188元。

大葉高島屋首推APP線上購，嚴選富錦樹、六福美饌、上海鄉村、晶華酒店等10家星級名店粽、精品禮盒，以及金門物產展的在地人推薦隱藏版伴手禮；6月2日前館內刷大葉高島屋聯名卡單筆滿1200元贈200元APP線上購物專屬抵用券，指定時間內部份商品預購還可享早鳥7折起優惠，更可同步累積APP會員點數。

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