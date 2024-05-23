最大贏家！全國環保節能車大賽 大葉大學勇奪雙冠王

SAE中華民國自動機工程學會於5月18日舉辦第32屆全國大專校院環保節能車大賽，全國菁英科系同場競技，吸引十所學校、超過百名選手參加。大葉大學機械與自動化工程學系、工業設計學系今年共有三支車隊參加，表現出色，囊括動態競賽冠軍、精神總錦標雙冠，以及動態競賽季軍、車輛製作第四名，一舉抱回四座獎盃，成為本屆賽事的最大贏家。

中華民國自動機工程學會（SAE）一年一度的環保節能車大賽，是全國機械與車輛相關科系學生展示實力與創意的舞台，因應全球綠能與電動車趨勢，鼓勵大學生設計製作環保節能車，賽事比照F1國際賽車一級賽事，經過排位賽決定起跑位置，以車子在45分鐘內跑完的圈數計分，今年賽事還新增了有Z字型減速墊和15公分跳台的加分賽道，不只是考驗電池續航力、馬達控制、車體穩度度、駕駛技巧，更考驗選手臨場應變的能力。

方文昌校長表示，大葉大學此次參賽的三支車隊，老師帶領學生做中學，結合理論與實務，取得亮眼的成績，機械系「Rimitto Sho」車隊以主賽道16圈、加分賽道16圈的成績勇奪動態競賽第一名，機械系「RV139」車隊以主賽道15.5圈、加分賽道15圈的成績取得動態競賽第三名，工設系「暴走地平線」車隊則是獲頒精神總錦標與車輛製作第四名。學生們勇於挑戰被稱為「天堂路」的加分賽道，面對比賽的突發狀況，展現了認真以對、緊急應變、永不放棄的匠人精神，傑出的表現正是學校深耕綠能技術研發與設計的最佳例證。

大葉大學機械系Rimitto Sho車隊獲動態競賽第一名。圖／許俊揚

冠軍車隊「Rimitto Sho」由機械系陳昭雄主任、蔡耀文老師、羅正忠老師指導大二生吳智鈞、鄭弘翊、楊傑羽、楊程宇、陳品翰、楊尚憲、大一生莊凱傑、孔果洛廣紫芸組成。隊長吳智鈞指出，他們的車輛設計注重流線型，以達到低風阻效果，並針對賽道上的減速墊，特別設計了避震和懸吊系統，有效降低車輛行駛過程的震動影響，並在比賽前向台灣玻璃館借場地試跑，不斷練習，如願在動態競賽脫穎而出，跑出第一名的好成績。

季軍的「RV139」車隊由機械系陳昭雄主任、紀華偉老師、張義芳老師指導大二生林佑駿、郭彥妤、林呈憲、鍾俊源、張伯寬、大一生李恩延、林禹丞、莊旭宏、黃正岳、林夽頲組成的。隊長林佑駿說，今年比賽方式調整，動態競賽45分鐘，可以選擇跑1公里的主賽道或200公尺的障礙物加分賽道，每依比賽規定完成1圈可以獲得2分，最後依得分排名，比賽當天電控器不明原因故障，大家緊急排除問題，雖然維修成功卻浪費了約5分鐘的時間，全力衝刺最後跑出第三名，與冠軍擦身而過很可惜，大家決定明年再接再厲，把冠軍獎盃留在大葉。

工設系謝明憲老師帶領大三生陳彥臣、林敬堯、匡智顯、陳韋彤、丁崴倫、楊旻諺、王璽獲得車輛製作第四名與精神總錦標，「暴走地平線」車隊隊長陳彥臣強調，他們的車輛製作有兩大亮點，一是以挑戰加分賽道的障礙及跳台為目標，所以底盤設定比較粗壯，二是車殼以玻璃纖維、環氧樹脂、農業廢棄物葡萄藤碎片、玻璃纖維、補土，一層一層製作，加強厚度讓車子更堅固，同時融入環保永續的元素，比賽第一天安檢和排位賽時，車子很正常，也取得不錯的成績，沒想到第二天正式動態競賽，一發車就壞掉，緊急搶修還是一再故障，未能在動態賽獲獎有點遺憾，但很感謝評審對於他們堅持不放棄精神的肯定，很開心能獲頒精神總錦標。