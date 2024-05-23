《國際產業》直球對決3大疑慮 黃仁勳：輝達絕不缺需求

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在輝達發布財報後接受媒體訪問時表示，對輝達晶片的需求非常強勁，供應仍無法趕上。

黃仁勳要告訴大家，他不缺需求，缺的是供給。他在接受Yahoo Finance獨家訪問時駁斥從Hopper架構轉向Blackwell時，輝達可能面臨需求停滯，「在我們發表Blackwell之後，Hopper的需求一直成長了整個季度，這可以告訴您需求有多麼強勁。人們希望立刻建置這些資料中心，他們希望我們的GPU立刻投入運作、開始賺錢並開始省錢，需求就是如此強勁」。

此前Deepwater資深科技分析師Gene Munster表示，新一代Blackwell晶片將在下半年推出，這可能抑制輝達近期的銷售力道，因為客戶寧可等待更新、更熱門的產品。在一款核心產品推出前6個月就預先公布，這可能造成一些後果，即未來兩個季度的營收可能出現一些令人失望的情況。

在這場訪問中，黃仁勳也談到了輝達將如何應對AI技術發展從訓練（training）轉向推論（inference）階段。投資人擔心像微軟、谷歌和亞馬遜這樣的大型雲端供應商是否將拋開輝達晶片，改而採用自家晶片來進行AI推論。

黃仁勳表示，輝達的產品在用於AI推論上，就和用於AI訓練時一樣強大，「我們在推論方面處於領先地位，因為推論是一個非常複雜的問題，軟體堆疊很複雜，人們使用的模型類型也很複雜，當前絕大多數的AI推論都是在輝達的晶片上完成，而我們預期這種情況將繼續下去」。

除了亞馬遜、微軟和谷歌等主要雲端服務供應商，輝達對其他客戶的銷售也在成長，黃仁勳表示，從Meta、特斯拉到藥廠，這些雲端產業以外的公司向輝達採購的晶片越來越多。若不包括雲端公司，事實上，使用輝達資料中心晶片最大的產業是汽車業，「現在特斯拉在自動駕駛車方面遙遙領先，但是總有一天，我們的每一輛車都必須具備自動駕駛能力」。