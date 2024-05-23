美六都贏倫敦、巴黎成「全球經濟引擎」但這點爆差

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【中時新聞網 許庭瑛】根據「牛津經濟公司」（Oxford Economics）一項研究顯示，全球一千個城市中，美國有六個城市的經濟活力（economic vitality）程度排名前十，然而在生活品質、環境與城市治理方面表現度卻較差。

《商業內幕》報導，牛津經濟公司發現，美國的六個城市經濟發展蓬勃，是領先全球的「經濟引擎」，這六個城市分別為紐約、洛杉磯、聖荷西、西雅圖、舊金山和達拉斯。該指數每年發布，按經濟、人才資本（Human capital）、生活品質、環境、城市治理（governance）五個類別，對全球一千個最大城市進行排名。

其中紐約在經濟類別中表現出色，得到滿分100分，緊隨其後的是洛杉磯，聖荷西則位居第三，被評為全球人均GDP最高的城市，達拉斯更令人驚訝地進入前十名。此外，倫敦、巴黎和東京是進入前十名的非美國城市。芝加哥也進入了經濟排行榜，排在倫敦之後第八位。

儘管美國城市在經濟類別中得分很高，但在其他四個類別（人才資本、生活品質、環境、城市治理）的排名中幾乎沒有出現。歐洲、紐西蘭和巴西的一些城市在收入平等、預期壽命、空氣品質、公民自由和商業環境等因素上排名較高。儘管如此，報告稱「北美城市都集中在排名的高端」。

以下為牛津經濟公司對全球一千個都市以「經濟活力」為排名的前十名：

1.紐約

2.洛杉磯

3.聖荷西

4.西雅圖

5.舊金山

6.達拉斯

7.倫敦

8.芝加哥

9.巴黎

10.東京