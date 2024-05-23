AI Act生效在即 KPMG：將加速台灣AI立法

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

歐洲近日通過AI Act（人工智慧法），KPMG安侯企業管理股份有限公司董事總經理謝昀澤表示，AI將於去年生成式應用大爆發的「iPhone高光時刻」走向「AI信任標竿時刻」，進而帶動包含台灣在內的AI治理法規全速立法。

特別是AI Act與歐盟網路韌性法（CRA）草案、一般個人資料保護規則（GDPR）和CE標誌規範等相互適用，KPMG分析，這將使得歐盟的科技法律架構，成為一張「科技應用的道德、安全與信任大網」。

KPMG安侯企業管理股份有限公司科技法律專家趙慶宏則指出，AI Act將對ChatGPT等熱門生成式AI及大型語言模型在歐盟的布局帶來兩大衝擊。

首先是OpenAI等AI巨頭，將需投入大量資源進行合規性審查，確保數據使用、透明度和人類監督機制符合歐盟AI風險管理要求，他表示，此舉可能對新興AI公司和中小企業造成更大壓力，但有利於大型企業在市場拉開優勢。

其次則是AI使用者將獲得更多透明度和保障，知悉與AI互動的細節及風險，但同時也可能面臨更嚴格的使用限制。

謝昀澤表示，歐盟AI法案正式實施，將讓AI系統受到最嚴格的義務和要求，包含醫療設備、運輸安全、能源管理、金融科技等領域的AI應用，台灣廠商若在歐盟領域內開發或使用AI系統，要確保其產品符合AI Act要求。

趟慶宏則建議，AI科技使用者應積極提升自我「AI風險素養」，了解AI如何收集、使用和存儲個人資料，避免在對話中透露敏感個人資料，以確保在享受AI技術便利的同時，保障個資隱私。