前往主要內容
工商時報LOGO

大陸環台軍演 3類股嚇趴重挫！專家：台股多頭趨勢不變

  • 中時新聞網
大陸今天宣布於台海周邊進行軍演，衝擊觀光、航空股、營建股走勢疲軟。圖／本報資料照片
大陸今天宣布於台海周邊進行軍演，衝擊觀光、航空股、營建股走勢疲軟。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 邱怡萱】台股今（23）日早盤一度漲逾百點，最高約來到21668.84點再創新高，終場漲勢收斂小漲55.6點，收21607.43點，成交量5098億元。值得關注的是，大陸今天宣布於台海周邊進行軍演，衝擊觀光、航空股、營建股走勢疲軟。

賴清德總統520發表就職演說，首次從《憲法》條文推演出中華民國與中華人民共和國「互不隸屬」，大陸今天宣布展開「聯合利劍-2024A」聯合演習，加強力道對台灣軍事恐嚇，衝擊相關類股重挫。

旅行社五福（2745）重挫逾9%逼近跌停，山富下跌6.5%，雄獅跌4.4%，航空股華航跌逾1%，營建股超過10檔下跌逾半根停板，包括長虹、永信建、國統、龍邦均下跌逾5%。

網友看法兩極，有人擔憂表示「這只是剛開始」、「兩岸這種情況，現在根本不是買點」；但也有網友認為「長線噴爆，四年一次考古題」、「營建只是暫時休息，各種炒房政策加持，可以無腦多」。

Yahoo財經報導，資深證券分析師許博傑受訪指出，大陸軍演很明顯是針對新政府，觀光、航空族群短線不會好，但中長線多頭趨勢並沒有改變，現在可視為是逢低撿便宜的時機。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 快訊／共軍宣布今明兩日在台海大規模軍演

  2. 外資瘋狂押寶輝達鏈 大摩點名台積、緯穎等13家台廠

  3. 輝達淨利猛增6.28倍、股票將進行1拆10 股價漲破1,000美元

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。