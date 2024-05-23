基隆古蹟「修竹居」年久失修 結構風化急建防護鋼棚架

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基隆市仁愛區的修竹居在西元1935年興建，是目前基隆市內少數留存的漢式三合院建築，2021年基隆市政府將其列為基隆市市定古蹟。不過因為年久失修，這處建築多處結構因風化侵蝕而損毀，基隆市政府文化局將於今年興建緊急防護鋼棚架，先保護古蹟現狀，避免狀況進一步惡化。

坐落在基隆市獅球嶺入口的修竹居，是漳州人陳德成於1935年興建的漢式三合院建築，因為建物及相關的裝飾十分精美，磚作、泥作、剪粘、大木作等工藝均具有高度建築工藝價值，2021年基隆市政府將其列為基隆市市定古蹟。

不過因為後代繁多，這處房地的所有權人極多，對於這處古蹟的態度也截然不同，致使修竹居多年來埋沒在荒煙蔓草之中，任其傾頹無人願意修繕。

有鑒於此，在保護古蹟的前提下，基隆市政府今年共編列了新台幣500萬元的預算，除針對此一防護鋼棚架的規畫設計監造案所需的240萬元外，將先在修竹居的外部搭建緊急防護用的鋼製棚架，確保修竹居不致持續傾頽下去。

目前這個案子處於規畫設計階段，不過因為搭建緊急防護鋼棚架所需的資金不足，基隆市文化局也向文化部文化資產局爭取補助，希望文資局能夠補助450萬元，配合市府編列的260萬元地方配合款，先將這個棚架先樹立起來。

至於後續的修復再利用，文化局也坦言，修竹居的後人對於將其列為市定古蹟就有許多不同的意見，後續若要進行復原、維修等相關工程，恐怕還有很長的路要走。

但無論如何，先將修竹居現行的建築保護起來，讓其不用再抵擋風吹雨打等自然界的摧殘，後續才有可能讓這個市定古蹟重新綻發出屬於它的風采。