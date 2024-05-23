世界首創跨界設計「格蘭路思PHILOS航海藝境」領潮上市全球限量6組

創立於1879年的The Glenrothes格蘭路思單一麥芽威士忌，憑藉著酒廠的四大底蘊及全新品牌定位，每一瓶珍稀酒款都有如頂級限量藝術品般的存在。格蘭路思日前發表一款為領航者設計推出的「格蘭路思PHILOS航海藝境」，是世界首創且全球僅6組的極致奢華、專為超級遊艇所設計的威士忌藝術品；這個運用精密天文導航技術與精湛工藝製作而成的乘載裝置，傾斜23.5°的基座能在浩瀚顛簸的海上確保「格蘭路思Demijohn 1969」的每一滴珍稀酒液都完美保存。

台灣愛丁頓董事總經理Helen表示，全新格蘭路思品牌定位，是冀求每一瓶格蘭路思單一麥芽威士忌，都能有如頂級限量藝術品般的存在。台灣為全球最成熟的威士忌市場之一，除了品飲文化持續風行外，原酒的稀缺性與收藏價值也逐漸提升，這使得威士忌持續邁向頂級化趨勢濃厚，PHILOS航海藝境即是集大成的極致藝術品。我們將製酒視為創作藝術品的過程，費時、量少而珍稀，格蘭路思為藝賞家們提供了一系列稀有的威士忌，PHILOS航海藝境即是其一，它完美的體現了格蘭路思豐富的藝術哲學，讓格蘭路思頂級威士忌不僅是卓越工藝的展現，更是這個浩瀚威士忌市場中的領航者。

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘（Rita）則表示，格蘭路思的核心酒款18年及25年受到「時間的藝術」啟發，並傳承了酒廠世代的智慧與工藝，而PHILOS航海藝境系列則是由「靈感與創造力」驅動的限量版藝品酒款，格蘭路思意旨在闡述與創作關於時間、靈感和無限創造力的全新藝術力作。PHILOS航海藝境的靈感來自格蘭路思全球創意總監Anna Lisa Stone與知名Studio Indigo 的設計師Olga Fox一次美妙的對話，旨在尋找宛如稀世珍品般的頂級酒款Demijohn 1969以最完美的呈現方式。PHILOS航海藝境必須突破原有的想像界限，並挑戰威士忌傳統呈現方式；雖如此，它的豐富精湛工藝體現依然源自於格蘭路思歷久彌新的四大底蘊。PHILOS航海藝境整體作品高達一公尺以上，是一個閃耀的銀色球體，上面以手繪呈現海洋深藍與翠綠的裝飾，置於以充滿詩意的路思莊園地形為靈感，做出階梯狀設計，且傾斜23.5°的基座上，讓人聯想起文藝復興時期精美的地球儀。

劉姿瓘（Rita）進一步說明，PHILOS航海藝境作品核心放置的「格蘭路思Demijohn 1969」酒款，酒瓶為手工吹製的水晶吊瓶。航海藝境工藝作品最重要的功能，是為避免格蘭路思Demijohn 1969稀珍酒液因海上顛簸而破裂、撒濺，另搭配由裝置工藝家首創平衡技術，即便遊艇在不斷擺動的波浪中莽莽前行，藏家們依然能平穩地將涓滴珍釀威士忌倒出而不灑漏。PHILOS航海藝境全球限量6組，每組皆可為該收藏家量身訂做，其精密工程設計、當代美學體現與精湛工藝融合一體，無論是置放在私人住宅典藏，或是安裝在超級遊艇上領航前行，皆是一件令人充滿驚喜且無與倫比的威士忌藝術品。

格蘭路思Demijohn 1969威士忌於1969年7月31日裝桶，1969年正是一個創造力非凡的年份，無論在人類的文化底蘊還是技術發展上，都帶來了恆久的影響；例如人類史上第一次登月、協和式飛機首次飛行等，而這段光輝歲月的某些重要時刻，被格蘭路思永久地保存在Demijohn 1969威士忌酒液中。歷經44年陳釀，全世界僅6瓶的Demijohn 1969珍稀問市。Demijohn 1969風味可擬其為藝賞家們捕捉了復刻了夏末迷人的意境，讓人聯想在溫暖的夏季，沿著海邊追逐陽光的美妙時光。

Demijohn 1969的香氣猶如一道豐盛的夏日甜點─多汁的蜜糖芒果和醃製桃子，配上柔順的奶油焦糖布丁；香草奶油撒上肉桂搭配蜜餞橙皮和研磨的生薑，淺嚐即同感受到一絲甜蜜的吻，並乘載著44年陳釀的深長韻味。進入喉腔，陣陣熱帶水果和橙皮的香氣湧入，香草和堅果香氣交織如畫；接續滿溢出溫暖的感受，就像從撒哈拉沙漠吹來的第一絲微風，帶著溫暖、香氣和微微的辛香味。最後，甜蜜和芬芳的餘燼在口中縈繞，延伸了夏日的終章，複雜而強烈，遲遲不願褪去。

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