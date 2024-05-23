《產業》炬識科技端新品 助企業提煉資料價值

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【時報記者王逸芯台北報導】炬識科技(Athemaster)今(23)日宣布，推出全新資料品質產品「Athemaster DQSentry」，幫助企業掌控真實資料品質，將企業資料產製成具更高商業價值的企業專屬大型語言模型等資料產品，加速AI數位轉型進程。

隨著AI蓬勃發展，資料的價值與運用日益受到重視。如何確保資料品質以提升效益並避免分析結果偏差，成為企業面臨的關鍵課題。鑑於高速增長的資料應用需求，炬識科技推出全新資料品質產品「Athemaster DQSentry」，助企業在開發資料產品的同時，有效管理資料品質驗證的相關程式、案例與驗證流程，以利企業能長期統一管理、重複使用及迭代資料，更能為後續維運與資料開發人員做為參考依據，提高資料產品的穩定性和價值及落實企業資料治理規範，從而近一步提升獲益潛力。

炬識科技執行長暨創辦人顏良修表示，炬識科技不斷以資料即產品思維為企業客戶提供兼具技術與顧問的全方位服務。深信資料產品和資料專案的成功與否，將有可能左右企業整體商業模式的進化，而資料品質更是其中關鍵。炬識科技本次推出「Athemaster DQSentry」正是期望能透過全新的資料品質產品與服務升級，協助企業透過資料提升產品與服務價值，推動商業成長動能。

透過Athemaster DQSentry，企業得以將資料驗證流程提前至開發階段，有助建立客戶標準化的資料驗證流程，最大程度地降低產品上線後修正所需的成本和時間，也能避免企業AI產品的失準或效果不如預期，預計可為企業降低企業40至50%因資料標準不清而產生導致的額外成本。

顏良修指出，AI發展推動了企業對於資料價值的高度重視，Athemaster DQSentry就如同企業擴展AI疆域的哨兵，為企業把關資料品質。炬識科技亦將持續結合系統整合商及顧問服務兩大專業優勢，及獨家「資料專案管理方法論」，協助客戶導入Data & AI解決方案，建立AI協同工作環境，實現轉型願景。