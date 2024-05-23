永豐金2024年配息合計1元 首季獲利續創同期新高

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今年永豐金控依據2023年所屬盈餘配發現金股利0.75元、股票股利0.25元，合計1元，永豐金控23日舉行2024年第一季法說會顯示獲利再創新高，永豐金控總經理朱士廷表示，受惠於銀行子公司及證券子公司獲利顯著成長，今年第一季自結淨收益達167.1億元，年成長30.4％；稅後淨利達68.8億元，年成長44.8％，金額雙雙創下歷年同期新高，每股盈餘為0.56元，年化ROE 14.35％，每股淨值15.93元。

此外，永豐金控表示，永豐金控的長期獲利成長性也優於同業，截至2024年第一季，稅後淨利3年複合成長率（CAGR）16.0％，優於其他上市金控同業合計的-8.4％。

永豐銀行2024年第一季稅後淨利52.3億元（年成長33.4％）為歷年同期新高，永豐銀行總經理莊銘福表示，成長動能主要來自於手續費淨收益與金融交易利得。稅後淨利近三年CAGR為18.2％，優於其他金控旗下銀行同業合計的14.9％，年化ROE來到11.95％，近年來持續提升並維持於10％以上的水準，資產品質良好，逾放比率0.15％，與產業平均水準相當，備抵呆帳覆蓋率872％。

永豐金證券2024年第一季稅後淨利15.3億元，較去年同期大幅成長89.8％，永豐金證券總經理張李章隆表示，除了受惠於台股日均量增加，帶動台股經紀手收成長以外，在美股熱絡下，也帶動證券複委託市占率衝到第一名。2024年第一季證券泛財富管理手收（包括複委託、基金保險、借券）占整體手收比重達34％，有助於穩定性收入增長。

在綠色融資方面，2024年第一季太陽光電融資裝置容量逾3.59GW、市占接近3成、融資餘額達到1,111億元（年成長24.1％）。展望未來，永豐將持續提供各項綠色商品以完善綠能金融生態圈，以期在國內維持領先地位；著眼於國外，亦希望能導入累積的實績與經驗以拓展海外市場，複製永豐的成長動能，朱士廷提到，特別是持續在東南亞找尋可提升獲利來源的機會。