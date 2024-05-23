教育部推動原住民族實驗班 112學年補助16校

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教育部國教署鼓勵高級中等以下學校辦理部分班級原住民族實驗教育班及課程，依原住民族知識特性及內涵，發展多元特色課程，以傳承原住民族文化，112學年共補助16校辦理原住民族實驗教育班及特色課程。

為促進教育多元發展並使學生及家長對教育的選擇權更為多樣，教育部國教署持續鼓勵高級中等以下學校依「公立高級中等以下學校辦理部分班級原住民族實驗教育辦法」及「高級中等學校辦理實驗教育辦法」，辦理部分班級原住民族實驗教育班及課程。

以台東縣立知本國中為例，以學區內知本及建和部落傳統文化為基礎，邀集部落人士、耆老及學者共同規劃課程與實施教學，其中「部落文史課程」以卑南族作家巴代的小說《笛鸛》為素材，轉化為劇本《花環與稻浪》，引領學生身歷其境地感受先人的生活、思想，以及不同角色面臨的心路歷程。

知本國中透過部落耆老及劇場工作者協同教學，透過演繹釐清族群的歷史、文化、及相關習俗，讓知識、語言的學習與情境融合。該校112年參與「第13屆原住民族語戲劇競賽」臺東初賽獲學生組第一名、最佳編劇獎及最佳女演員獎項。

國立屏北高中辦理原住民族實驗班，原住民族語課程共開設14種語言別，總計開設30個班別，開設族語方言別總數暨班別數全國第一。

111學年起，屏北高中於高一彈性學習時間加開1節族語課，進行補救加強及加深加廣教學；高一至高三課程安排由族語拼音字母與單字詞，進階文法使用，再至寫作造句，並搭配生活會話使學生得於日常中活用，同時積極輔導學生通過「原住民族語言能力認證」，近3年中級原住民族語言認證通過率高達九成。

教育部國教署表示，期盼推動原住民族實驗教育班及特色課程，能在學生心中埋下文化傳承的種子，讓學生從「學習知識」的層次開始，逐漸邁向「認識自我」的過程，培育認同自身族群文化並肯定其文化價值的人才，持續為原民文化注入永續傳承的能量。