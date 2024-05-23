成大攜手上海商銀推動綠色友善消費

為了鼓勵消費者實踐綠色友善消費行為減少碳排，國立成功大學與上海商業儲蓄銀行共同推動綠色校園行動，結合成大產學創新總中心、研發處、學生社團「永續創新社」的力量以及「全民碳集」線上平台，以成大校園及周邊社區作為實踐場域，經過近半年的推廣22日舉辦成果發表會，總計達成1100多個自備環保杯的綠色友善消費，打造大學結合企業及社區善盡社會責任的最佳實踐場域。

成大莊偉哲副校長指出，大學除了善用研發技術成果節能減碳外，學生也可從生活層面投入減碳，他十分開心看到學生踴躍參與這項活動，也期許學生未來能持續投入永續。這項專案以成大校園及周邊社區作為實踐場域，獲得學生社團永續創新社大力支持，積極協助推廣校內及周邊商家參與，學生、教職員及校友自備環保杯至活動商家消費，除了享有店家原本的折扣回饋外，上傳消費發票至市民永續開發的「全民碳集」系統，還有機會可獲得上海商銀提供的另一份獎勵回饋。

上海商銀以「一次消費、兩次獎勵」提供實質獎勵回饋消費者的減塑行動，從校園做起帶動全民的綠色消費。事實上，上海商銀近年積極耕耘ESG，從自身內部營運的低碳轉型作起，到外部發揮金融影響力帶動投融資客戶共同投入低碳營運的轉型等績效卓著，在國際知名永續評比機構標普全球（S&P Global）公布的2024永續年鑑中，被評選為全球銀行業ESG永續成績前5%的企業。對此，彭國貴執行副總表示，上海商銀的成績是與合作夥伴共同努力的成果。政府提出2050年淨零碳排的四大轉型策略中，生活轉型就與食衣住行息息相關，而上海商銀與成大共同推動校園綠色消費行動，就是為生活轉型貢獻心力的最佳實踐。

永續創新社是近年於成大新創立的社團，致力於以有趣且創新的方式傳遞永續概念。這項專案透過永續創新社推廣邀請成大周邊商家參與活動，同時更以這項專案參加「2023碳數據金融科技黑客松競賽」獲得佳作的成績。此外，永續創新社也藉此拓展、遊說成大周邊商家加入永續店家的行列，包括內用不使用一次性餐具、自備餐具享有折扣、外帶不主動提供餐具及塑膠袋、菜單提供蔬食選擇等減廢作為，期盼未來能有理念相同的企業出資，獎勵永續店家及選擇永續店家的消費者。