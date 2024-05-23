《金融股》永豐金Q1海外稅前淨利創近十年新高 年增29%

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【時報記者任珮云台北報導】永豐金控（2890）今日召開法說會，宣布2024年第一季海外稅前淨利達24.40億元，創下近十年同期新高，較去年同期大幅成長29%。海外稅前淨利占比約為30%，其中永豐銀行香港分行、洛杉磯分行及永豐金證券(亞洲)均創下十年來同期新高紀錄。永豐銀行南京子行及越南胡志明市分行的稅前淨利也創下開業以來同期新高。

第一季海外獲利中，以港澳地區的貢獻度最高，主要來自香港、澳門分行及中國子行，其次為OBU及美國地區。永豐金控總經理朱士廷表示，衝刺海外收益、拓展海外布局是永豐金控的重要策略主軸之一。業務上強調資產與負債並重發展，以「深根在地」與「跨境合作」為業務發展重點，審慎穩健地擴大營運規模。除持續規劃佈建海外據點外，公司也積極整合海外平台、多元產品種類、擴大市場客群，以提高海外營收來源並增進經營效率。

永豐金控及旗下子公司永豐銀行已於5月4日召開董事會，通過永豐銀行將分三階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret Plc.（Amret）100%的股權。第一階段將收購80%的股權，交易總金額約4.35億美元。此交易案將在取得台灣與柬埔寨相關主管機關核准後，依股權認購協議與原股東完成交割。Amret主要三大股東Advans S.A.、IFC（International Finance Corporation）與FMO（Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.），皆為享譽盛名的國際開發金融機構，永豐是台灣第一家金融機構可以和IFC及FMO做共同股東的機構。

Amret在2023年稅後淨利為2800萬美元，總資產為20.54億美元，資產規模在柬埔寨154家金融機構中排名第9。其股東權益報酬率（ROE）為9.4%，截至2023年底擁有150個營運據點，遍布柬埔寨全國24個省份。隨著2023年通膨緩解，柬埔寨旅遊業從疫情低點中逐漸復甦、出口增加以及農業和製造業的復甦，柬埔寨經濟前景看好，預估未來獲利將逐年回升。

目前，永豐金控在海外共有28個據點（不包括Amret），遍布大中華、緬甸、泰國、越南、美洲及歐洲。其中，永豐銀行於港澳地區設有香港、九龍、澳門三個據點，並成立胡志明市分行、越南代表人辦事處、洛杉磯分行。此外，於2014年設立中國子行——永豐銀行（中國），為第一家獲准於中國設立全資子行的台資銀行，總部設於南京，並在上海、廣州、成都與南京設有分支機構。

永豐金控表示，未來將持續深化在地經營，並通過跨境合作擴大國際布局，以期在全球市場上取得更多成就。