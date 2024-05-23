淡江AI賦能創新 亞泥全員AI轉型 產學簽約

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淡江大學繼與遠傳電信攜手打造全臺首座校園永續雲，並籌組「淨零轉型聯盟」之後，昨日上午與剛獲得永續獎項的亞洲水泥簽下「全員AI」產學合作。淡江校長葛煥昭與亞泥總經理李坤炎致詞時皆表示，此為雙方合作的起點，未來希望在AI＋跨域的合作上，實現智能化轉型，邁向更高效的未來。

此次簽約的合作內容由淡江AI創智學院提供「AI人才培訓方案」，以線上及實體混搭方式，規劃亞泥內部培訓課程。課程依對象設計，涵蓋了從基礎認識到進階技術的全面內容，包含科普入門、AI素養與思惟、AI商務行銷工具應用、A I商務數據分析等，讓亞泥從各部門基層、技術人員、資訊人員，及主管，達成「全員AI」升級。

淡江大學董事長張家宜，及學術副校長許輝煌、國際副校長陳小雀等一、二級主管及數十位師生參與觀禮。亞泥公司則有副總經理余東霖、協理王照宇、經理蔡祐吉、黃偉銘代表參加儀式。

葛煥昭致詞時說明淡江與遠東集團的淵源深厚，他細數與同為遠東集團的遠傳電信合作5G元宇宙淨零碳排、攜手打造全臺首座校園永續雲、布設網路電話，並籌組「淨零轉型聯盟」，協助企業「淨零智慧雙轉型」的事蹟，同時亦提及張家宜董事長去年獲邀為裕民航運貨輪命名，可見淡江與遠東集團的密切關係，期許雙方持續進行AI＋跨域合作。

淡江大學 X 亞洲水泥 「全員AI」產學合作簽約儀式合影。圖／淡江大學提供

李坤炎以「好山好水好快樂」來形容他所見到的淡江校園環境，讚許淡江的好山好水是「一個可以讓大家更進步、更成功的好地方。」他欽佩創辦人張建邦能有前瞻遠見在此地創校，31萬校友源源不絕發揮能量，成為社會中堅。他提到亞泥為遠東集團中領先的企業之一，多角化經營之後，已不限制在水泥產業，將永續經營，對人類作出貢獻。他並感受到AI的力量，需要進行全員培力，在工作上加值。他期望這次與淡江合作是個起點，能提升競爭力，創造更好的未來。

李坤炎一行在簽約典禮後，前往AI創智學院實境場域參訪，親自體驗「人臉辨識」、「語音辨識」、「Mixed Reality，MR混合實境」等AI深度學習的技術應用，並聽取AI創智學院、工學院院長李宗翰對兩院，及為亞泥打造的「全員AI」產學合作案簡報。兩小時的參訪活動讓他們對於未來合作的具體內容，具有十足信心。

亞洲水泥重視永續，本月初甫於「2024第20屆《遠見》ESG企業永續獎」，榮獲「綜合績效–傳統產業」、「傑出方案–環境友善」雙楷模獎，為唯一獲獎的水泥公司。

淡江大學AI創智學院自2020年以來，在校內已結合微學分課程，開設微軟線上課程與AI實作體驗工作坊，至今累計近6,000人次跨院系所學生修習AI課程。舉辦AI國際證照輔導工作坊，至今輔導逾1,000人次跨院系所師生取得Microsoft、Nvidia等AI國際證照。並於該校工學大樓設有實境場域，為全校培育AI人才。

淡江大學AI創智學院對外亦攜手台灣微軟、遠傳、穩懋半導體等30家頂尖合作夥伴企業、學研機構，共創遠景。曾與遠傳電信的AI技術專家團隊共同開設為期四週之「企業AI專題實作訓練營」，吸引跨院系所學生參加。遠傳電信亦曾到淡江為工學院及AI創智學院學生舉辦專場「遠傳企業實習說明會」，與學生面對面座談，合作關係密切。