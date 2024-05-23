米其林必比登推介 「老新台菜」 粽意你禮盒 端午送禮首選

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時序端午佳節的到來，榮獲2022年、2023年米其林必比登推介的高雄精緻台菜餐廳-「老新台菜」，迎來全新升級改版的—粽意你禮盒。強勢回歸、復刻傳統記憶的頂級干貝粽以及明星商品松露膠原粽，精心打造今夏最令人粽意的復古時髦肉粽禮盒，搭配榮獲國際風味絕佳獎章的精品級辣台妹辣油，限時限量販售，快來手刀搶購！

【熱銷濃郁松露膠原粽 & 頂級干貝粽強勢回歸】

連續兩年熱銷首冠的松露膠原粽，使用義大利松露，細緻多變、溫潤優雅，融入綿密軟糯的肉粽當中，再與富含膠質的豬蹄筋搭配，軟嫩Q彈的口感，中西風味的交錯融合，點亮端午不同樣貌的新台味肉粽！

今年強勢回歸、復刻傳統味蕾記憶的頂級干貝粽，使用Q彈飽滿的日本干貝，點綴鮮甜滋味，粽葉香緊緊地依附在金黃色的綿密糯米上，再細細品嚐栗子、鹹蛋黃與香菇純粹的傳統味道，每一口都喚起異鄉遊子最思念的家鄉味。

【精品級銷魂辣油，為台式肉粽注入靈魂】

老新台菜主廚團隊創新獨家研發的秘製精品辣油，嚴選數十種香料食材與不同品種的辣椒，經過長時間的淬鍊，才能成就這款滴滴純淨的精品辣椒油。光是聞香，便能感受到層次豐富的辣椒香氣，讓人不由自主地分泌唾液，入口後舌尖微麻的辛辣感與馥郁香氣交織在口中，令人上癮。滴上銷魂的辣台妹辣油，賦予了台味肉粽全新的魅力，每一寸軟糯的米粒，每一份配料都仿佛被注入了靈魂，展現出絕美的色澤和香氣 !

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