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《金融》瑞銀：亞太區將成為全球家族辦公室的首選投資標地

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【時報記者任珮云台北報導】瑞銀今日發佈《2024年全球家族辦公室報告》，針對包括來自全球七個區域320個單一家族辦公室進行調查。受訪的家族辦公室總財富淨值超過6000億美元，平均總財富淨值為26億美元，印證此報告是對這群具影響力投資者規模最全面、最權威的研究。同時，本次調查中，亞太區的受訪者數量亦是所有區域中最高。

瑞銀環球家族及機構財富亞太區主管辜良雄表示：「隨著亞太區將成為全球最大的投資熱點，近一半的亞太區家族辦公室計劃在未來五年內增加對亞太區的資產配置。亞太區家族辦公室計劃在未來五年內增加對已開發市場的私募股權、固定收益和股票與避險基金的配置。其中，私募股權和避險基金仍然是家族辦公室的最愛，因為它們可以保持投資組合的多元化並獲得更好的投資回報。在創造正面影響方面，醫療保健是亞太區家族辦公室中最受青睞的永續發展主題。憑藉瑞銀獨特的環球家族及機構財富部門，我們能夠在更瞭解這一重要的客戶群之餘，為他們提供一個全面整合的平台，以滿足他們的個人、家庭和機構需求。」

根據2024年的調查顯示，家族辦公室投資組合在債券和股票之間恢復了更大的平衡。亞太地區家族辦公室熱衷於增加更多已開發市場的固定收益（48%）和已開發市場的股票（45%）。亞太區家族辦公室計劃在未來五年內增加對私募股權（24%的直接投資和32%的基金/組合型基金）、私募債務（28%）和避險基金（31%）的配置，顯示他們對多元化與分散投資有更大需求。

平均而言，家族辦公室最高的地區配置仍維持在北美（50%），而西歐超過四分之一（27%），亞太區或大中華區則為17%。展望未來，北美和亞太區（不包括大中華區）將成為增加配置的熱門地區，超過三分之一受訪者希望在未來五年內增加對這些地區的配置（分別為38%和35%）。

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