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彰化縣祭出「在地升學獎學金」 留住優秀人才

  • 中時即時 孫英哲
彰化縣長王惠美（前排左三）23日宣布推出入學獎學金，盼留下優秀子弟在地升學。（彰化縣政府提供／孫英哲彰化傳真）
彰化縣長王惠美（前排左三）23日宣布推出入學獎學金，盼留下優秀子弟在地升學。（彰化縣政府提供／孫英哲彰化傳真）

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掌握人才，掌握未來！彰化縣長王惠美今天表示，為留下優秀子弟在地升學，彰化縣政府充實5所縣立高中的軟硬體設備，每校補助300萬元，並祭出最高10萬元的在地升學入學獎學金，期盼將好人才留在彰化。

彰化縣長王惠美今天到彰化藝術高中視察國際班執行情況，實地了解彰縣府補助5所縣立完全中學國際班教室設備及外籍師資的運作情況，並關心縣立高中與美國加州州立大學聖馬可斯分校合作的國際班全英線上課程師生。

王惠美說，感謝議長謝典林及議員們的支持，縣府充實5所縣立高中的軟硬體設備，補助每校300萬元，每校都建置國際班教室，也配置1名外師，透過讓孩子接受全英教學，提升英文能力。

此外，彰縣府與美國加州州立大學聖馬可斯分校合作，除了寒暑假遊學，雙方都致力於開發接軌國際課程，已在今年3月2日開始為期15周的線上全英課程，讓學生們未來也有機會能申請到國外的大學。

彰藝中國中部同學邱鈺潔說，她藉由全英線上課程學到關於英文聽說讀寫的能力，她的英文聽力比較弱，上完課程之後，今年參加會考，英文聽力考試錯得比以前少，只錯1題。 　 王惠美也宣布今年推出的獎學金方案，彰化縣立高中有5所，凡設籍彰化縣且為彰化縣國中畢業生，透過免試或特招入學至彰化縣縣立高中，依國中教育會考5科成績達5A＋＋、5A＋、5A、4A1B、3A2B以上者，分別發給入學獎學金10萬元、8萬元、5萬元、3萬元、2萬元，且入學後每學年只要成績達年級前10％，可繼續申請獎學金。

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