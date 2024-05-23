范振鴻｜指數再創高 持續留意AI PC股

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23日加權指數收漲55.6點（+0.26％），量能5,098億元，量增上漲，K線收黑K帶下影線創波段新高，今天主要受惠輝達財報，電子權值相對強勢撐盤，台積電收漲1.27％貢獻90點漲點，加上鴻海、聯發科、日月光等主要權值股就貢獻超過百點，也帶動電子資金比重回到70％水準，但扣除電子權值股後，今日整體收跌，同時因為資金排擠效應，今日整體漲家數約450家，跌家數則超過1,500家。

技術面部分，昨日雖然未達關鍵量，但昨日外資買超逾300億元，加上長紅K，因此目前將昨日創高的長紅低點視為短線強勢關鍵點，不破維持強勢，另外則關注5/20低點21,102若破將形成小型套牢區，盤面將有轉弱疑慮，因此收破之前持許偏多看待。

櫃買指數今日量能續增，但開高走低收黑K，短線關注昨日低點不可破，若破將有轉強失敗疑慮。

多空頭家數部分，今日短線多空頭家數轉為收斂，意旨輪動轉弱，是否為短期現象須持續關注，長線多空頭家數則在今日轉為多方擴張，類股輪動延續性還是很差， AI PC類股強沒幾天今天也開始震盪或跌，但又不至於轉為弱勢輪動，持續邊走邊看。

今日強勢族群僅有散熱，其中廣運漲停、高力+8.88％、奇鋐+7.27％、雙鴻+3.47％，機器人概念股盤中強勢，但尾盤陸續急殺收低。

※本資料由華冠投顧分析師范振鴻提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。