N95技術發明人蔡秉燚：整合知識才能綻放光芒

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這位學長太神了！北科大近日邀請到N95口罩核心技術發明人、美國田納西大學榮譽教授蔡秉燚，主講「N95核心技術開發與蔡老的心路歷程」，分享他動腦思考同時動手操作的傳奇故事，吸引逾一千六百位師生同仁參與。

北科大副校長楊重光表示，蔡秉燚博士是全球熔噴不織布製程的技術權威，自台中清水高中畢業後，進入臺北工專就讀纖維工程科（分子系前身），後續歷經紡織工業研究中心（紡織產業綜合研究所前身）、染整廠等工作，隻身遠赴美國堪薩斯州立大學深造，取得博士學位後於田納西大學持續不懈研究。近年疫情嚴重時，帶領研發團隊共同研究出N95口罩淨化病毒的方法，守護第一線醫護人員與全球無數人民的健康福祉。

蔡秉燚演講一開場便自嘲：「我的名字很特別，中文名華人不會念，英文名（Peter Tsai）美國人也不會念。」出身自台中清水農家，他從臺北工專習得手腦並用的技能後，先於紡織工業研究中心為工業局做全國紡織業的品質管制計畫，學到一套認證規範的管理體系，日後應用於申請N95口罩技術。

於染整廠、貿易商歷練後，他深感對於紡織業的機械、技術仍有滿腹求知慾，於是毅然赴美留學。在飛往洛杉磯的飛機上，鳥瞰美國這個黃金國度閃閃發光的交通網絡，「但是摸摸口袋只有700美元，很想要淚灑機場，這是當時我們留學生的共同寫照。」

外界耳聞蔡秉燚在美國攻讀博士班時狂修了500個學分，他「加碼」自我剖析，從1980年代參與熔噴不織布製程的研發開始，三十多年來一路苦心研發改良相關技術，「一共發表500篇論文、獲得15個專利，技術轉移到全球五大洲三十多家公司，擔任過一百多家公司顧問，走遍50個國家、更蓋了500個出入境章，接受過世界50多家媒體採訪。我一直忙著，不是在工作的路上，就是在路上工作。」

1992年成功開發電量加靜電技術（N95技術前身）後，1996年台海危機之際，蔡秉燚應母校系上邀請，回到北科大擔任客座教授一年，可見得他對母校栽培的感念，同時對恩師的諾言相當重視。

北科大工程學院院長陳貞光提問：「在所修過的500個學分裡，您認為哪些課程是比較重要的呢？」

蔡秉燚直球回應，所有課程都很重要。大學四年裡，前二年必須要修通識課程，日後再修專業課程，即使學的是工程，文學、哲學、歷史等都需要涉獵。

像他便是扎根於臺北工專所學，在美國研究所廣泛修讀工程、數學、物理、化學等多元領域；他比喻，平常學的知識有如一段一段的水管，唯有將所有水管整合在一起才能通水，「這就像AI的功能，存入大數據，短時間內快速整合出一個答案。我修的這500個學分，相當於六個博士，等到我真正做事、做研究的時候，把所有課程的知識整合在一起，讓研究得心應手，在心靈深處綻放出無限智慧的光芒。」