韭菜之王影響力式微？華爾街迷因股打回原形

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美股歷經4月偃旗息鼓後，5月熱錢再度流竄，並引發新一波迷因股飆風席捲華爾街，雖然這波炒作熱潮僅為期數天就消退，但韭菜逆襲的力量依然不敢讓華爾街輕忽。

迷因股再展雄風 散戶大軍集結

美股13日最被熱議的話題就是迷因股始祖GameStop股價又出現暴衝了，當天它曾在盤中狂飆逾110％，且六度觸發熔斷機制，緊接第二日股價又再度強漲60％。但好景不常，由於GameStop警告第一季營收不佳，加上決定增資4,500萬股，一周後先前的漲幅全數吐光。

其他迷因股也在這波飆風助長下股價一路走高，像是AMC娛樂股價曾連兩天大漲135％，氫燃料電池系統製造商Plug Power上漲34％，通訊公司黑莓（BlackBerry）也漲20％，不過隨著該周結束，就如同GamStope命運，最後多落得虎頭蛇尾的局面。

迷因股這次再展雄風，倒不是這些公司基本面出現好轉或有利多題材浮現，反是與在X平台化名為Roaring Kitty（咆哮小貓）的吉爾（Keith Gill）有關。沉寂三年後的他，日前在X平台首度發文，貼出一張他將認真玩遊戲的梗圖，字裡行間似乎向外詔告他已經準備好重出江湖。

然而他的回歸也再度引爆股民蟄伏已久的熱情，在散戶大軍的集結下，再次帶領GameStop與AMC等股價向上飛。該情景就宛如三年前，當時也是在這名有「散戶之王」的吉爾，在Reddit炒股論壇上登高一呼，散戶大軍共同買進GameStop的股票與買權，曾讓股價短時間內急劇上升，進而引發一場華爾街的大動盪。

迷因股是什麼？韭菜們的逆襲

GameStop與AMC等之所以被稱為迷因股（meme stock），主要是指它們就像在網路爆紅的迷因話題，來得又快又急且沒什麼道理可言，迷因股股價也是大漲大跌，完全與基本面無關。

為什麼吉爾重出江湖，會受到眾多散戶的重視？因為這意味韭菜將再度對華爾街進行逆襲。在以往，華爾街多由資金雄厚的大佬或投行主導，導致資金不足、資訊不對等的散戶經常成為被這些華爾街菁英宰割的「韭菜」。

不過直到2021年發生GameStop軋空事件，這些韭菜團結起來對抗華爾街，並逼迫做空的機構繳械投降，改寫華爾街的歷史，也讓這些韭菜不再淪為被壓榨的劣勢族群。

該事件最早是從電玩遊戲零售商Gamestop開始，由於疫情期間實體購物人潮減少，加上線上發行服務的競爭加劇，使得它被迫在全美關閉三百多家分店。當時包括Citron Research等多家做空機構都認定GameStop早晚將會結束營業，因此大量放空該股股票，導致它的股價從當時的28美元崩跌到只有2.5美元。

然而，這些機構的做法卻意外引發一些電玩遊戲愛好者的群情激憤，對於他們來說，GameStop不僅只是販賣遊戲的零售商，更是他們成長過程中不可抹滅的童年回憶，由於不滿他們的感情被這些做空機構糟蹋，因此這些散戶在同仇敵愾下，決定聯手打擊這些高高在上的大鯨魚，並且開始籌劃一系列不可能的拯救任務。

當時就是吉爾透過炒網論壇的號召，這些情感受創的散戶聯合起來，一起將GameStop股價從2.5美元大舉炒高到500美元，讓放空GameStop的空頭損失慘重。其中對沖基金Melvin Capital慘虧30億美元，至於另一家放空機構香櫞研究（Citron Research）也認賠殺出，並坦承他們在這場散戶軋空GameStop股票的戰役中敗下陣來。