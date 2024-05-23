出口回溫、房產鬆綁、體驗式消費表現強勁 大陸經濟逐步回升

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根據中國海關總署資料顯示，以美元計價，今年4月份大陸出口較1年前成長1.5％，進口則成長8.4％，表現雙雙優於市場預期。若觀察今年前4個月，大陸貨物貿易進出口總值為1.94兆美元，年增率為2.2％，其中出口額為1.1兆美元，成長1.5％，進口額為8,439億美元，成長3.2％，相較於2023年全年進口及出口年增率分別為-5.5％及-5％來看，今年以來大陸對外貿易情況已出現明顯改善。

中國人民銀行公布的4月份貨幣金融數據則略低於預期，新增的社會融資較2023年減少1,987億元。整體而言，實體融資需求偏弱，主要支撐來自企業短期貸款，且以短期票據融資為主，企業中長貸、居民貸款並未見起色，顯示企業投資意願不強、房地產略顯低迷。

為了進一步支撐實體經濟，近期大陸各地房地產加快鬆綁節奏，目前除北京、上海、廣州、深圳、天津及海南之外，全國都已經開放限購，有利於盤面情緒好轉，但是否能進一步刺激銷售，甚至刺激消費則尚待觀察。大陸各地方政府再度透過發放消費券、以舊換新、降價促銷等方式促進消費，家電傢俱品類受「以舊換新」政策推動明顯，「五一」期間有超過400個品牌參與。

目前大陸內需方面最強勁的還是體驗式消費，新世代消費者旅遊支出佔消費的比重持續提高，「五一」假期出國旅遊也見到復甦，假期入出境遊客合計達367.2萬人次，其中入境遊客177.5萬人次，較去年增長35％。大陸單方面免簽的12國及相互免簽國累計的入境遊客增長迅速；出境旅遊方面，大陸遊客受日圓匯率下跌等影響，赴日旅遊訂單量較2019年疫情前同期增加六成以上。

「五一」假期大陸遊客旅遊意願大幅提高，推升訂單需求，呈現常態化復甦。相較於高速增長的旅遊訂單量，假期期間人均消費水準呈現薄利多銷的特徵，其主要原因在於旅遊市場結構改變，出境旅遊熱度增長，政策也鼓勵以價換量。據旅遊網Trip攜程資料顯示，旅遊訂單增加速度可看到，大陸一二線城市小於三四線城市，三四線城市小於縣域市場，透過優惠政策促進文旅消費，景區門票訂單增長表現更為突出。

大陸股市投資氛圍逐漸轉佳，海外資金持續流入股市，再加上大陸政府持續祭出政策，可關注內需族群的佈局機會，特別是中國式的旅遊小確幸，正逐漸成為新世代消費的日常。