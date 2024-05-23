永豐金控看好東南亞市場 三階段收購柬埔寨Amret

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永豐金控於23日法說會說明，永豐金控及旗下子公司永豐銀行已於5月4日召開董事會，通過永豐銀行將分三階段收購柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret Plc.（Amret）之100％股權，第一階段將收購80％股權，交易總金額約4.35億美元，此交易案將在取得台灣與柬埔寨相關主管機關核准後，依股權認購協議與原股東完成交割；此次併購案對金控獲利為加分項。

永豐金控財務長兼發言人許如玫表示，此次併購案不會再有現金增資的情況，目前銀行自有資金可以完全支應，對於資本影響只有0.5％，後續獲利成長仍高於併購支出。

永豐金控總經理朱士廷指出，台灣7家金融機構包含第一銀行、合作金庫、玉山銀行、上海商銀、兆豐銀行、國泰世華和台企銀等在柬埔寨的獲利，據2022年統計約為31.6億元。而此次永豐金控所併購的Amret在2022年總資產約19.93億美元、2023年達20.54億美元，為現有台資在柬埔寨金融機構中資產規模最大、獲利最高。

Amret去年稅後淨利為2,800萬美元；總資產為20.54億美元，資產規模排行在全柬埔寨154家金融機構中，排第9名；ROE（股東權益報酬率）9.4％；截至2023年底150個營運據點遍布柬埔寨全國24個省份。隨2023年通膨緩解，柬埔寨旅遊業從疫情低點中逐漸復甦、出口增加以及農業和製造業復甦，柬埔寨經濟前景看好，預估獲利將逐年回升。

永豐銀行總經理莊銘福表示，Amret在2023年的稅後淨利約新台幣10億元，從資產配置的角度來看對於永豐來說是多一個獲利來源，Amret在當地是100％以消金業務為主未來可能考慮將其轉型為商業銀行，待台灣和柬埔寨政府核准後，期待3～6個月內可順利交割，交割金額預期不會超過200億元。另外，目前許多企業在東南亞設廠，越南、泰國和印尼等地都是潛在可發展的地點，除現有事業體之外，未來也不排除有更多在東南亞地區的新發展。

Amret為1991年法國非政府組織GRET所成立，主要三大股東Advans S.A.、IFC（International Finance Corporation） 與FMO（Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.），皆為享譽盛名的國際開發金融機構，其中，永豐金控強調，永豐是台灣第一家可以和IFC及FMO等世界級金融機構成為共同股東的機構。

永豐金控指出，Amret的三大股東以促進改善當地經濟狀況及協助開發中國家金融機構為宗旨，高度重視ESG，此次交易，主要股東親自派員來台實地審查，永豐銀行能於眾多買家中脫穎而出，顯示對於永豐在ESG績效、中小企業放款與優質金融服務等各方面的肯定。

永豐金控目前在海外共有28個據點（不包括Amret），遍布大中華、緬甸、泰國、越南、美洲及歐洲。其中永豐銀行於港澳地區設有香港、九龍、澳門3個據點，另外亦成立胡志明市分行、越南代表人辦事處、洛杉磯分行，並於2014年設立中國子行—永豐銀行（中國），為第一家獲准於中國設立全資子行的台資銀行，總部設立於南京並有上海、廣州、成都與南京分行4家分支機構。

若Amret於今年成功併購，則永豐金控在海外將擁有29個據點，且永豐金控也表示，未來不排除再增加新的合作機構和據點。