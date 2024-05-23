中共軍演賴清德說話了 三軍統帥身份首視導勗勉國軍

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總統賴清德就任第4天，中共就發動對台軍演。賴清德今天（23）日首次以三軍統帥身份赴桃園勗勉「海軍陸戰隊66旅」，並對此有所回應。他表示，他的責任就是保家衛國，維護全體國人生命財產安全，他會和國軍站在第一線，共同守護國家安全。國防部長顧立雄則說，國防部持續密切關注，並有應變中心，會妥適因應。

賴清德今下午勗勉「海軍陸戰隊66旅」，向辛苦的國軍兄弟姐妹加油打氣。賴清德抵達後，首先聽取簡報、視導相關實戰裝備，隨後進行勗勉合影，並特別頒發加菜金，感謝國軍們堅守崗位的付出與辛勞。

賴清德致詞表示，今天是他第一次以中華民國三軍統帥身分來向國軍弟兄姊妹加油打氣。他說，身為三軍統帥，他的責任就是保家衛國，維護全體國人生命財產安全，他會和國軍站在第一線，共同守護國家安全。

賴清德說，此時此刻，國際社會正高度關切民主台灣，政府面對外在的挑戰與威脅，會持續捍衛自由民主價值，守護區域和平穩定。他對國軍有信心，他要感謝每一位國軍弟兄姊妹堅守崗位，守護國家安全，也請國人同胞放心。

賴清德提及，海軍陸戰隊66旅剛結束操演回來，他看到大家高昂士氣，展現訓練結果，對操作各項裝備的嫻熟，各位表現給予最高度肯定。他說，66旅肩負首都地區機動部署、重要目標防護任務，不僅具攻防兼備作戰能力，更有迅速應處能力， 是守護國家安全重要的一環。

賴清德表示，現場每一位都是勇猛驃悍的海軍陸戰隊隊員，肩上扛著榮耀跟責任，期許各位繼續堅持精實勤訓，落實各項任務目標。未來會持續推動國防改革，強化國軍整體戰力，也讓國軍得到更好照顧，他深信把國軍照顧好，就是把國家也照顧好，「我們一起努力，向世界展現我們守護民主台灣的決心」。

黨政人士說，賴清德上任第四日，即前往視導軍事相關行程，展現作為三軍統帥，除了強化國防硬體建設之外，同樣重視如何透過視導部隊等方式，強化與官兵情感聯繫，傾聽基層、凝聚軍心。