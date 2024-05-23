全球城市小姐暨全球城市美業形象大使選拔登場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2024第十九屆全球城市小姐暨全球城市美業形象大使選拔賽已於4月17日正式啟動，宣布選手們可以通過官網報名。總決賽則訂于8月25日在漢來大飯店舉行。本屆大賽以「珍愛地球 城市出發」為宗旨，以「高質文教 和美城市」為主題，指甲彩繪美容職業工會聯合會理事長紀皖珍擔任此次全球城市美業形象大使選拔賽主席。

全球城市美業形象大使選拔主席紀皖珍理事長表示，今年特別舉辦「全球城市美業形象大使選拔」活動，旨在推動產學業界合作，首度擴大和美甲、美容、美髮業界結合，開展美業宣傳推廣，選出美業領域高質量選手，助力「和美城市」宣傳推廣。

全球城市美業形象大使選拔副主席阮麗美亦表示，從事美業工作多年，一直以來致力於以推動城鄉環境美化、創新人文藝術美學，提高良好生活質量、促進人民生活美滿。美業領域專業人士進行選美賽事、選拔形象大使太不容易。但是，公益善行是美的具體表現，希望美業人通過大賽進行訓練，參與社會公益活動，同時展現美業人的氣質風采，展示美業之美和藝術之美。

全球城市小姐選拔大賽台灣區會長王燕呢也表示，此次率先鋒，嚐試將美甲、美睫、紋綉、美容、美髮、美體以及新秘的專業職人，重新雕塑學習；正因為選美是另一個全面的領域，參賽全球城市美業形象大使，訓練過程將會一絲不茍，台上的十分鐘，需要日夜不斷練習至出神入化，方能有美業形象大使的儀態與氣質。神來之筆畫龍點睛，纖纖玉手、雲鬢髮絲，這一次，參賽者全要自己展現，透過形象大使參賽者的訓練，展現自己實力。

透過全球城市小姐選拔賽的領航，願美業形象大使賽事，有朝一日，也能邁向國際視野，讓全球各大選美賽事，看見臺灣的不同凡響，這將是第十九屆全球城市小姐暨全球城市美業形象大使選拔賽，最好的成就。