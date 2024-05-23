《日股》晶片股拉抬 日經收復3萬9

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在科技類股領漲下，日經指數23日開高走高，最後收在39,103.22點，上漲486.12點或1.26%。東證收2,754.75點，也漲17.39點或0.64%。

人工智慧AI領頭羊NVIDIA財報出色，並將分割股票，股價也創下歷史新高。分析師指出，NVIDIA獲利優於預期對日本科技公司來說，尤其是半導體相關業者絕對是利多的好消息。

過去1年漲勢驚人的晶片類股，是日經指數上漲最多的族群之一。另外，也是日經能在3月盤中創下歷史新高41,087.75點的主要推手。不過，日本10年期公債殖利率，一度大升至10幾年新高位置1%附近，外界對日股後市產生疑慮，稍微壓抑日經漲勢。

個股中，把業務中心放在人工智慧AI新創公司的軟銀大漲4.28%，晶片製造設備大廠東京威力科創電子也漲1.8%。旗下大客戶包括NVIDIA的晶片測試設備製造商愛德萬測試更是暴漲5.36%。半導體精密加工設備商迪思科，更是飆高7.96%。

au Jibun銀行日本5月製造業PMI（採購經理人指數）傳出好消息，從4月的49.6成長至50.5，一舉突破景氣榮枯點50大關，且是去年5月以來首次重回50點以上。