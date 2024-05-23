嘉市限制性專區距校300公尺 酒家、特種營業場不受限挨批

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嘉義市議員顏翔熹（原名顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節）倡議成立性專區，今（23）日總質詢指出，市府對舞廳酒家等特種營業場所未規定要距離學校多遠，卻對性專區設限300公尺，導致全市沒有合適地點可成立性專區。

嘉義市警察局表示，內政部核定嘉義市全區是都市計畫區，性專區設置區域限於商業區，且參照內政部「動產說明書應記載及不得記載事項規定」應距離學校、幼兒園、寺廟、教會300公尺，因為嫌惡設施易影響不動產交易，這些場所經套繪後均未達300公尺距離，目前沒有適合地區可設置性專區。

顏翔熹指出，荷蘭、德國、瑞士等國家對性交易場所並未明確規範要距離學校、教會等敏感設施多遠，而即使是日本也只設限200公尺，市府設限300公尺是否過於嚴苛？

顏翔熹還說，國內規範殯儀館、火化場等鄰避設施距敏感設施至少300公尺以上，公墓1000公尺，而電子遊藝場則被規範要離學校、醫院50公尺以上，但是對特種營業場所並未規定距離。

顏翔熹舉例說，台北市、桃園市、台中市對特種行業的管理自治條例有明確規定距離學校50公尺、100公尺、200公尺不等，但「嘉義市視聽歌唱理髮三溫暖舞廳舞場酒家酒吧特種咖啡茶室管理自治條例」完全沒有規定距離學校多遠？為何性專區要距離300公尺，導致性專區沒有適合地點可以設立。

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