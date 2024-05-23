海瑞溫斯頓迎接夏日畢業、放榜季 祝福新鮮人進窄門

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夏天，是陽光燦爛、充滿生命力的季節，海瑞溫斯頓（Harry Winston）為迎接盛夏的放榜季與畢業季，推薦Winston Gates系列珠寶，恭賀莘莘學子金榜題名、擠進大學的窄門，或是踏入職場展開新人生，別具象徵意義；另也在夏季主打全新印記Emerald系列腕表，以鮮豔糖果般的桃紅及明亮祖母綠，勾勒甜蜜的氣氛。

海瑞溫斯頓Winston Gates系列珠寶設計靈感源自海瑞溫斯頓第五大道旗艦店大門上的環型花飾，以高貴典雅的獨特巧思迎接貴客，象徵著通往成功與幸福的大門，就像畢業生或大學新鮮人即將踏入全新的人生階段，即將擁有美好的未來和光輝燦爛的前程，有著期許與祝福的意義，是最佳的賀禮。

Winston Gates系列珠寶有玫瑰金、鉑金與黃K金等材質，款式則有環型手鍊、耳環、戒指及墜鍊等，絕美環型花朵的正中央鑲有1顆圓形明亮式切工鑽石，象徵十全十美的10片花瓣，並以一圈密鑲鑽石包圍著花朵，打造動人的幸福花環，傳遞樂觀、機會、幸運的象徵意義。

另海瑞溫斯頓也推薦Emerald系列珠寶表，靈感來自品牌創辦人海瑞溫斯頓先生最為鍾愛的祖母綠型切割，全新登場的Emerald系列珠寶表縮小尺寸，顯得更加優雅女人味，且融入桃紅、明亮祖母綠猶如糖果般的甜美色調，並且鑲嵌華美的鑽石，風格強烈又不失典雅本質，令人驚艷。