AirAsia線上旅展將登場 高雄出發直飛單程未稅最低399元起

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高雄市旅行公會國際旅展自24日起至27日於高雄展覽館登場，AirAsia同步於線上推出高雄直飛航線單程未稅399元起、30公斤託運行李7折優惠，而針對旅展期間至馬來西亞觀光局與泰國觀光局AirAsia攤位購買機票，託運行李30公斤可加碼至6折優惠，並可兌換高雄旅展限定AirAsia品牌成交禮，新戶現場輸入優惠碼還可再享200元折抵。

AirAsia台灣行銷業務總經理王慕凡表示，隨著疫情後出國旅遊需求迅速回升，尤其是南部地區居民對旅行的渴望日益增加，AirAsia特別選擇在此次高雄旅展中推出4條高雄直飛航線優惠價，讓南部民眾能夠以最優惠的價格飛往目的地，尤其暑假即將到來，這4條直飛航線城市都很適合全家大小一起旅遊，一起便宜飛一夏。

AirAsia本次推出高雄線上旅展優惠價，促銷期間為2024年5月24日上午10點起至2024年5月27日晚間11點59分止，可訂購出發日期即日起至2024年10月30日的機票（日本航線為2024年6月16日至2024年10月26日），高雄直飛馬尼拉、吉隆坡單程未稅最低399元起，直飛曼谷（廊曼）單程未稅最低899元起，直飛東京（成田）單程未稅1,799元起，購買機票加購30公斤託運行李可享7折優惠。

此外高雄旅展期間如果到馬來西亞觀光局與泰國觀光局AirAsia攤位購買機票，可加碼享30公斤託運行李6折優惠，並可獲得高雄旅展限定AirAsia品牌成交禮。無論是想體驗菲律賓馬尼拉的熱情活力、泰國曼谷的美食、日本東京的繁華、馬來西亞吉隆坡的多元種族魅力，可以趁此次高雄旅展規劃暑假行程，與AirAsia便宜飛一夏。