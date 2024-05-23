全聯意外培養億元級小農 全台發動小農經濟學

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

以自許全民超市的全聯十年多全力支持台灣友善耕作在地農業，青農返鄉，讓青農、小農作物也能在連鎖通路上架，意外培養出不少上億營業額小農，23日更進一步發布全聯「小農直採」、「平價有機」、「生態農作」、「節能養殖」、「裸賣減塑」五大類別的「農業再生之夢」促銷，第一彈就是「小農經濟學」。

全聯行銷部協理劉鴻徵指出，涵蓋小農直採、小農鮮乳，主打「我生產的 我負責」安心訴求，在耕耘8年之後，小農直採、小農鮮乳分別已有超過9億、18億元的好成績，占生鮮業績10～15％，成為耀眼的明日之星，預期搭配年中慶檔期可望帶動整體業績雙位數成長。

劉鴻徵強調，疫後生鮮銷售依舊成長，尤其是小農蔬果、小農鮮乳；全聯小農直採專區於2015年導入，近三年呈現暴風成長態勢，2021~2023年店數成長超過1倍，2023年設有小農直採的門市超過460間，預計2024年全台(含離島)將達600家門市規模，目前合作的小農達160位，以去年2023年小農直採商品業績創造超過9億元業績，今年挑戰10億元，其中更有一家業績破億元，今年將邁入10億元大關，2023年銷售6大天王分別為「蒜米」、「蒜球」、「剝殼玉米筍」、「有機山菠菜

」、「洋蔥」、「有機奶油白菜」，總計去年業績逾1.5億元。

去年小農直採銷售冠軍由蒜米奪下，出自不到40歲、身為農三代的雲林小農吳宗翰，以爺傳孫承的職人精神，如呵護寶寶般用心記錄每粒蒜頭的成長，栽種出全年都能吃到的正港台灣蒜頭；而剝殼玉米筍由年僅26歲的雲林農友林浩平，非農二代的他，對務農有著極大興趣，從小就在田間當小幫手，很早就立定志向從農，種植的玉米筍採用輪作法將玉米筍與土物農作物循環種植，提升土壤自然地力，讓玉米筍擁有完整營養，採收後分段降溫，現剝現出，口感脆甜，無毒栽種的玉米筍，採收後的農剩料可以提供給酪農作為牛隻飼料，讓殘質變價值，形成循環經濟，友善地球。

而身為農三代的農友謝汶勳種植的產銷履歷鮮採「綠竹筍」，以保育珍貴稀有動物諸羅樹蛙為特色，在種植綠竹筍的嘉義農場內留幾處20公分深的水窪，為蛙造家，供諸羅樹蛙產卵，從4年前100多隻的數量，至今已共同復育超過300隻，成功保護生物多樣性，全聯期望以人為本，透過照顧種植的人，改變田間的事，讓吃下肚的消費者更有保障，「護蛙筍」綠竹筍產季自4月中起到10月中，是回購率極高的小農商品。

小農鮮乳自2015年起導入，從原來僅有6品，至2023年已達31個品項，涵蓋台灣四大酪農區乳源，包括吉蒸牧場、鮮乳坊、六甲田莊、崙背鮮乳等，已逐漸成為全聯生鮮區一大特色，隨著健康意識抬頭，囊括冷藏鮮乳和冷藏調味乳的乳製品品項中，消費者以選購鮮乳為首選，2015年~2023年鮮乳占比達雙位數成長，其中被視為「明日之星」的小農鮮乳，占整體冷藏鮮乳業績有近15％成長，2023年度業績一舉超過18億元，今年挑戰20億。

特別是2025年面對紐西蘭牛乳零關稅進口，台灣酪農權益再度成為市場焦點，全聯透過年中慶強化「小農鮮乳」形象塑造，不僅讓消費者能夠在賣場挑選到多元化品牌的小農鮮乳，期帶動全民支持在地酪農產業，逐步養成消費者的高黏著度。