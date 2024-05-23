再掀熱血應援 Škoda連續挺台灣棒球十周年「狂轟猛送」活動

積極參與台灣棒球運動已經成為 Škoda 的一項傳統。十年來，Škoda 不僅是積極的贊助者，更透過多項創新的行銷活動融入這個充滿熱血的運動賽事，為球迷和車迷帶來無盡的驚喜。自 2015 年起，Škoda 與台灣職棒隊伍攜手合作，透過賽事舉辦活動，已陸續送出了 2 台 Fabia、4 台 Citigo 和 4 台 Octavia 給球員，同時在觀眾席上的球迷也幸運成為 Škoda 車主，進一步拉近了品牌與球迷之間的距離，為棒球賽事增添了新的活力和趣味。

今年，Škoda Taiwan 持續扮演著 Rakuten Monkeys 最忠誠的 10 號隊友，再次推出備受矚目的『狂轟猛送』活動，只要首位樂天桃猿球員在比賽中揮出全壘打，並擊中全壘打牆外的指定車款，就能一棒開啟成為新世代歐洲輕旅 Škoda Scala 的車主，同時也將抽出一位現場的幸運球迷贏得同款車輛，單場至多送出兩台。此外，Škoda 也在樂天桃園棒球場外野觀眾席上設置了地表最大的巨型 Škoda Logo，若首位揮出全壘打並擊中該 Logo 的球員，也可獲得兩個月的試駕體驗，與更多球迷和車迷共享這份喜悅。Škoda Taiwan 總裁李御林表示：「我們很榮幸能夠見證台灣棒球運動的發展，並與球迷共同成長。希望透過這樣的活動，為球迷們帶來更多的驚喜和快樂，同時也讓更多人了解到 Škoda 對運動的關注和支持。未來，Škoda 將繼續與台灣棒球攜手合作，為台灣的體育文化發展貢獻更多力量，為球迷帶來更多驚喜和樂趣。」Škoda 每一年持續投入棒球運動，不僅是對台灣棒球的支持，更是對運動精神和社會凝聚力的承諾，期待與台灣棒球一起創造更多令人難忘的時刻。

全新Škoda Scala 延續捷克水晶切割美學，以獨特的家族高腰線設計展現歐洲掀背車獨有的車身線條。車型融入全新鍛黑 3D 立體水箱護罩，搭配水晶造型前氣壩，呈現層次豐富的視覺氛圍。車尾則搭載全新 Skoda 廠徽字體、LED 尾燈組及後下擾流後保險桿，打造出更具辨識度的風情。內裝方面，軟性面料及高光澤飾條營造出精緻的質感車室空間，配備 10.25 吋全彩數位儀錶板和 8.25 吋彩色觸控 MIB 多媒體資訊娛樂系統，並支援無線 Apple CarPlayTM 和 Android AutoTM 連線功能。三幅式運動化平底多功能方向盤質感大幅提升，同時新增雙區恆溫空調面板風量調整按鍵，操作更直覺。而座艙內的無線充電板及四個 USB Type C 充電插孔更直接提升充電功率，完美呼應品牌 Human Touch 以人為本打造無拘移動生活的理念。

在動力方面，Škoda Scala 提供 1.0 TSI 和 1.5 TSI 兩款引擎，分別滿足不同需求。1.0 TSI 最大馬力提升至 115hp，搭配 DSG 變速箱，極速202km/h，0至100km/h僅需10.1秒。1.5 TSI最大馬力達150hp，加速8.2秒完成0至100km/h，最高極速220km/h。

此外，為了回應節能減碳趨勢，Škoda 技術團隊對 Scala 1.5 TSI 動力引擎進行精修提高效率。 ACTplus 引擎汽缸歇止系統升級後確保更細膩的運作，擴展系統運行範圍，實現節能與動能兼具的操駕表現。同時，Scala 擁有最完善的的安全系統， 挾帶 Euro NCAP 歐洲撞擊測試五顆星的好成績，搭載包括全車系同級之最的九顆安全氣囊和 XDS+主動式電子限滑差速器外，更配備 ACC 主動式定速跟車系統(內建 Stop & Go 機制)、Front Assist 前方補助系統(附行人偵測功能)、AEB 行駛中緊急煞 車系統、Lane Assist 車道維持及偏移警示系統、Side Assist 車側盲點警示系統等先進科技在內的新世代聰明 EYE 智能駕駛 輔助科技。 車輛還配備倒車後方顯影警示系統和Crew Protect Assist前座乘員防護系統，以及Drive Alert疲勞駕駛警示系統，保障駕駛和乘員的安全。此外，Scala 更是領先同級，全車系標配 Matrix LED 智慧複眼頭燈組，透過各項先進照明科技，不僅能為駕駛者帶來精準的照明視野，更大幅提升行車的主動安全！