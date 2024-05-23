「2024台灣時尚周」延至8月登場 城市快閃秀等預熱活動展開

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台灣時尚創意產業聯盟策畫「2024台灣時尚周」由原訂的6月底延期到8月2日登場。負責人吳建宗表示，屆時將利用台中臻愛花園飯店表演廳逾千坪場地展開這場時裝盛事。在此之前，還有城市快閃秀、妝髮造型交流會等系列活動開跑，為時尚周預熱。

近年台灣時尚產業蓬勃發展，為展現台灣獨特的文化面貌，推動文化宣傳與時尚產業發展，台灣時尚創意產業聯盟精心策畫「2024台灣時尚周」，引發產業界與民眾關注。吳建宗說，鑒於場地使用限制、秀場搭建及活動規模等多方考量，同時力求最佳品質呈現，原定於6月底舉辦的時尚周活動將延期至8月2日至4日登場，屆時將利用台中臻愛花園飯店表演廳逾千坪場地展開這場時裝盛事，希望為所有參與者帶來難忘的時尚盛宴。

而在時裝周登場前，組委會亦精心策畫系列活動，包括城市快閃秀、時尚妝髮造型交流會、登台模特專業訓練等，為年度時尚界盛事預熱。台灣時尚創意產業聯盟執行總監李卓燊表示，城市快閃秀規畫於台北、桃園、台中等地登場，將以獨特而靈活的形式在城市中心地帶突然亮相，攜手各大時尚品牌打造一場場不落幕的秀場；時尚妝髮造型交流會則會邀請行業內專業的妝髮團隊參與交流，由設計師選拔出技藝高超的團隊擔任2024台灣時尚周各品牌的妝髮團隊。

李卓燊也提到，台灣時尚周模特的評選工作接近尾聲，面試結果將於近期公布。為讓模特們具備登上國際舞台的實力，組委會將免費為入選模特提供全面的專業訓練，涵蓋模特的形體、走秀技巧、舞台表現力等多個方面，希望培養具有國際水準的模特人才。

他表示，2024台灣時尚周已經拉開序幕，不僅為時尚愛好者們提供了一窺即將到來的時尚潮流的機會，也展現了台灣在時尚創意領域的活力與潛力，有效提升其在全球時尚產業中的競爭力。