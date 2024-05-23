首間平民版實驗學校將複驗 竹市華德福施工品質受關注

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新竹市華德福是全台第1所全新建設且公辦公營「平民版」華德福實驗學校，2020年3月開工後原預計2021年中陸續完工，但期間歷經多次變更設計，至今仍未啟用。為了解工程進度，市議會23日赴現場考察，預計6月複驗，目標8月底前啟用，議員也提出施工粗糙等問題，要求重視施工品質。

華德福教育是擁有超過百年歷史且是全台最大的非主流教育體系，新竹市2014率先設立全台首座公辦公營的華德福實驗學校，校地佔地超過2萬6000平方公尺，總經費投入逾6.8億元，除幼兒園部份由中央補助外，其餘經費皆由市府自籌。

市府23日報告華德福實驗學校現況與新建校舍工程進度，新校舍興建工程包含國中小教室、圖書室、專科教室、活動中心、健康中心及幼兒園舍等，2020年3月開工後，原本預計2021年將陸續啟用，但期間歷經4次變更設計，加上去年9月規劃設計暨監造因建築師辭世而終止契約，依法必須中途結算，目前預計將在6月辦理複驗，目標8月底啟用。

市議員陳慶齡指出，以多功能活動學習中心為例，包括水平橫梁施工粗糙，屋頂上拉梁並未鎖好等，擔心施工品質問題，認為驗收時應要更注意；市議員林彥甫表示，華德福新建工程結算金額預計6.2億元，比原契約多出1.2億元，市府應嚴格把關工程材料數量及單價，並確認是否符合《採購法》規定。

市議員劉康彥則認為，華德福學校的經營模式才是關鍵，他會要求教育處針對近年竹華的教職員異動與學生轉學數量、原因提出分析；另外，針對施工品質，他也建議，議會應成立跨黨派「華德福工程監督小組」嚴格把關，給師生安全無虞的學習環境。

對此，市府工務處長陳明錚回應，橫梁部分當初是擔心未來清潔問題，因此做成斜的，希望減少落塵，至於接合部分在驗收時都會再仔細檢查；市府教育處代理處長張品珊表示，陽光華德福分校於2014年設立，2019年成立國中部，因華德福屬實驗性質，不強調升學，若有家長有不同想法就可能會異動，幼兒園部分則已開始招生，目前有4班。

新竹市長高虹安表示，華德福教育理念受到不少竹市家長歡迎，也願意透過研習了解其教育理念，目前預計6月會辦理驗收、結算，希望能盡快啟用，考察中議員們也體會到學校貼近大自然的設計，至於議員們關心的施工品質問題，接下來驗收階段也會特別注意。