「Mercedes-Benz Pass賓士暢行」延續豪華品牌體驗 台灣賓士力推多元車主活動

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣賓士致力為顧客打造全方面的品牌體驗，讓駕馭樂趣延伸至精采生活，多元化的主題內容橫跨運動、音樂及專屬性能車款等不同領域的活動，更接軌國際，透過舉辦或贊助國際性的活動，為車主帶來更豐富且無與倫比的生活體驗。包括今年四月甫於台東結束的《Challenge Taiwan》國際鐵人三項競賽，邀請車主們熱血參與、挑戰極限；即將迎來首度來台巡演的《紐約大都會歌劇院管弦樂團》，敬邀樂迷共享；而AMG車主俱樂部也持續活躍，繼公路漫遊與賽道體驗後，帶領車主前往瑞典展開 Mercedes-AMG 雪地駕馭之旅，體驗冰上震撼教育。而作為亞洲最具指標性意義的業餘高爾夫球賽《MercedesTrophy 賓士國際高爾夫球賽》吸引千餘位高球好手參與，共同角逐國際榮耀。此外，提供車主多項專屬禮遇的「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP功能不斷推陳出新，現更導入 ChatGPT 以生成式人工智慧技術提升客戶數位體驗。

作為亞洲最具指標性意義的業餘高爾夫球賽的《MercedesTrophy 賓士國際高爾夫球賽》於今年4月正式起桿，全台10 場預賽，共號召 1,500 多位車主球友共襄盛舉。台灣賓士亦以最高規格辦理賽事，此次特別將台灣區決賽移師至泰國曼谷進行，共有 103 位車主選手角逐決賽，成為全球市場創舉。這趟高球之旅，不僅讓決賽選手以球會友，角逐世界盃總決賽資格，更要這群車主選手們沉浸在頂級的度假氛圍之中。今年台灣區決賽將有3名優勝者，代表台灣前往德國多瑙艾辛根挑戰 MercedesTrophy 世界盃總決賽，為台灣爭光。

秉持 Never Stop Improving 的精神，台灣賓士多年來攜手 Challenge Taiwan 舉辦 CHALLENGE FAMILY 國際鐵人三項競賽台灣站《Challenge Taiwan》，吸引近萬人齊聚台東。台灣賓士持續為車主鐵人們加油打氣，在活動現場打造 VIP 專屬休息區，提供補給品及按摩服務。作為亞洲最大鐵人三項賽事，明年《2025 Challenge Taiwan》的報名於一個小時內秒殺完售；2025 年賽事，台灣賓士更首次保留 80 名優先報名席次給車主，甫開放登記旋即預約完畢。為了可以幫助車主選手們準備明年的賽事，台灣賓士預計 2024 下半年也將舉辦專屬於小朋友的賓士小鐵人訓練營，以及女性車主專屬的 She’s Mercedes 鐵人專題活動，邀請熱愛挑戰的車主朋友一同共襄盛舉。

台灣賓士贊助的《紐約大都會歌劇院管弦樂團》140 年來即將首次進行亞洲巡演，由指揮大師亞尼克．聶澤-賽金領軍，將於6月29日和30日於臺北國家音樂廳在台演出，「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」特別為會員打造專屬行程，6月29日入席音樂廳最佳區位感受聆賞震撼，並於演後安排頂級接駁服務，前往米其林牛排館 A Cut 享受摘星美饌饗宴。獨家限量方案於5月22日在「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP 啟售。

台灣賓士除了帶給車主樂迷頂級的音樂饗禮，同時透過「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」尊榮套裝行程，打造非凡的專屬體驗。如今年春天《德國小提琴天后—安蘇菲．慕特音樂會》及《俄羅斯鋼琴天王—丹尼爾．特里福諾夫音樂會》，於音樂廳最佳保留席次、音樂家親簽黑膠及演前酒會等禮遇之外，樂迷們更在演後與音樂家近距離接觸，讓車主留下美好而難忘的回憶。

地表最速家族 - AMG 車主俱樂部熱血持續沸騰，2024 年初邀請 20 組會員一同自駕漫遊中台灣，感受山林與速度的結合，並在專業教練帶領下，於麗寶國際賽車場體驗多款由台灣賓士提供的 Mercedes-AMG性能車款。緊接著在二月，與車主們飛往北國瑞典，展開為期八日的 Mercedes-AMG 雪地駕馭體驗之旅。由Mercedes-AMG教練指導，車主們於極地之中駕駛 Mercedes-AMG A 45 S 和 C 63 S E PERFORMANCE 等高性能車款，挑戰操控極限。 AMG 車主俱樂部精彩還不絕於此，第三季將再次推出海外體驗活動，敬請熱血車主期待。

「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP 持續進化，不僅為車主會員提供豐富的活動與豪華體驗，為強化用戶體驗，進一步導入 Azure OpenAI，即將以生成式人工智慧科技提升客戶服務。此項技術最直觀地體現「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP 客服機器人「小梅」的能力上，不僅能夠對 Mercedes-Benz 各種車款的規格配備提供精準的資訊，對話應答更加人性化且自然，同時還能進行車款規格比較與建議。除此之外，針對車主關注的車輛維修保養資訊，也強化了介面提示功能，不但可查看近三年的服務廠維修保養紀錄，更為車主提供下次回廠的建議時間，大大增加了「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP的實用性與便利性。