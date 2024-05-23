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新北捷運局全力加速修復 讓環狀線早日恢復通車

  • 中時即時 張鎧乙
新北捷運局進場搭設施工架作業。（新北市捷運局提供／張鎧乙新北傳真）
新北捷運局進場搭設施工架作業。（新北市捷運局提供／張鎧乙新北傳真）

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因0403花蓮大地震影響，新北捷運環狀線出現11處局部位移。新北捷運局正在全力加速修復進度，經過多次專家學者會議，確認了盤式支承設計強度，並已訂料生產36組盤式支承。從5月23日起，施工團隊將開始搭設施工架及高空平台，以便進行後續修復工作。

捷運局表示，為縮短修復時程，並加速恢復環狀線的通車營運，施工團隊從23日起連續4天在中和區板南路上進行第一處墩柱的施工架及高空平台搭設作業。後續將逐墩施作，提供充足且安全的施工空間。為減少對市區車輛通行的影響，施工時間選擇在非尖峰上下班時段進行。

在修復工程期間，高空作業將搭設16至28公尺高的設備及平台，為後續施工提供作業空間。施工架與作業平台搭設完成後，修復工程將包括敲除原有盤式支承、更換並焊接新盤式支承，以及設置臨時千斤頂擡升等工作。鋼箱梁復位後，將接續進行軌道、隔音牆、水環及機電纜線的修復，並進行機電系統整合測試及電聯車試運轉等繁複作業。捷運局強調，只有在確保所有安全措施到位，類似情形不再發生後，環狀線才能全線復駛。

此外，雙北市捷運局也共同委託第三方公正鑑定單位進行損害分析，並隨復原工程推展協助審視接續的復原作業。新北捷運局強調，將全力以赴，盡快讓市民恢復行的便捷與安全。

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