知名財經作家 對長榮提七大建言

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長榮（2603）28日即將召開股東會，在CMONEY股市爆料同學會的長榮版中頗具知名度的秦暢秋提前公開了致長榮的七大建言，其中最受矚目就是第六大「家和萬事興」，他坦言「雖家家有本難唸的經，但張家兄弟分家事件本可以檯面下卻鬧上檯面，已經嚴重影響長榮三十餘萬名股東的權益，個人對此表達最強烈的不滿與譴責」。

秦暢秋身為CMONEY理財寶專欄作家，他指出，近兩年來僅關注長榮，發表與長榮相關的文章600餘篇，計六十萬字以上，因此1.6萬餘名的粉絲大多為長榮股東，他蒐集長榮股東的總張數約可達119,142張，概佔長榮5.54％的股權，加上瞭解股東的意見與反應，應該有資格代表部份股東們在股東會上表達一些意見，他會親自出席5月28日股東會並發言，向長榮的董事提出七大建言，希望意見被採納。

一、關於營運部份，個人對於長榮的營收及獲利數字，以及在新船的建置佈局上，個人都非常滿意。唯獨望在轉投資及併購上，希望能看到更清楚及深入的說明。

二、個人對於吳光輝吳總經理上任後的表現十分滿意，公布月營收和季報的時機點，以及對於市場上的雜音流言，都能在第一時間做出回應，這些都是照顧股東權益的具體行為。

三、公司專注於經營，不干涉股價，是正確的行為。但希望日後在公佈財報及配息時，能做更細膩一點的說明。否則如公佈配息隔日，一天之內市值跌的比去年全年獲利還要多；公佈第一季財報後，一天之內市值跌得比全季獲利還要多，這對於股東權益而言，都是極大的傷害。

四、員工紅利部份，據悉長榮為0.5％，陽明為1％，這部份建議可以再往上調一點。公司有賺錢，員工多領一點，天經地義。如果賺得比陽明多，員工獎金領得比陽明少，這樣的話個人會很生氣，因為這是面子問題，個人從來不是小氣和死要錢的股東。

五、配息方式調整：長榮帳上擁有大量未分配盈餘，同時2024年也可望創造大量獲利。唯在台灣不健全的股市交易制度中，高額股利反而成為影響股價的非基本面因素，去年配70元即引發假除息及大戶避稅等風波，導致股價重挫，希望公司能認真考慮半年配或季配的方案，以保障股東權益。

六、家和萬事興。雖然家家有本難唸的經，但近期的分家事件，可以檯面下處理的事，鬧到檯面上，已經嚴重影響長榮三十餘萬名股東的權益，個人對此表達最強烈的不滿與譴責。

七、赴美發行ADR：鑑於貨櫃業在台股，長期位於被鄙視鏈的最頂端，投顧和媒體對貨櫃業長期滿滿惡意，台股亦始終未予貨櫃股合理的本益比和本淨比，尤以長榮為甚，更曾創下三個多月本益比低於一的世界紀錄。因此建議公司考慮比照台積電，赴美發行ADR，讓長榮的價值交給全世界的投資人決定，長榮身為全球第七大貨櫃航商，獲利能力稱雄同業，絕對夠資格。此亦為保障股東權益的方式之一。

秦暢秋的發文已經獲得562個股東留言，按讚數達1,464個，p幣達1,100顆，股東回應及給予正面支持的言論相當踴躍。