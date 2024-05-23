端午節將至台東檢驗應景食品 抽查29件全數過關

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為維護民眾食品安全，台東縣衛生局在全縣各傳統市場、攤販、雜貨店、超市、大賣場及粽子製造業等地進行稽查及抽驗各式端午應景食品，共計抽驗29件，檢驗結果皆與規定相符，台東縣衛生局建議民眾採購各式乾料、醃漬蔬果等產品時，請挑選顏色自然，不要購買太鮮豔或太白的產品，並注意是否有刺鼻味道，製作鹼粽時請勿使用硼砂。

台東縣衛生局表示，各式端午應景食品稽查及抽驗項目包括粽子、豬肉、調味醬料、蝦米、蝦皮、香菇、菜脯、葱頭酥等，檢驗衛生標準防腐劑（12項）、漂白劑（二氧化硫）、過氧化氫等，生鮮肉品檢驗乙型受體素類（21項），共計抽驗29件，檢驗結果皆與規定相符。另對粽子製造業者查核（包括食品製造環境衛生稽查、產品標示等3家），3家食品衛生規範複查合格；販賣業者查核8家，7家合格、1家環境衛生經複查合格。

台東縣衛生局建議民眾採購各式乾料、醃漬蔬果等產品時，請挑選顏色自然，不要購買太鮮豔或太白的產品，並注意是否有刺鼻味道。除此之外製作鹼粽時請勿使用硼砂。「三偏磷酸鈉」為衛生福利部公告可取代硼砂的食品添加物，其抑制粽身與粽葉黏著非常有效，而且可以改善粽子的硬度，黏彈性及咀嚼口感。

衛生局呼籲，選購食品時應注意拒買來路不明食品、無論完整包裝或散裝應注意保存方式，並於有效期限內食用完畢，以確保新鮮度及食用安全、且避免購買色澤過於鮮艷、過脆或有異味產品。民眾若有任何食品安全疑慮，請撥打食安專線089-331172衛生局食品藥政科洽詢。